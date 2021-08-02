Атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание до +19. Карта погоды

Погода в Украине во вторник, 3 августа, в большинстве областей будет дождливой с грозами. Также ожидаются значительные перепады температур.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра и Facebook-странице синоптика Натальи Диденко. Некоторые регионы могут накрыть град и шквалы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Диденко подчеркнула, что нашу страну пересекает активный атмосферный фронт, который и обусловил температурные колебания – от 19-20 тепла на западе до 35 в восточных областях.

"Завтра свежий воздух, который в тылу фронта, охватит значительную часть Украины. Восток и юг пока не хочет снижать градусы, жара еще задержится", – написала она.

Видео дня

Также синоптик уточнила, что в Киеве температура воздуха не будет превышать +26.

В то же время Укргидрометцентр прогнозирует, что ночью температура воздуха будет колебаться от 12 до 15 тепла в западных, северных и центральных областях, на юге и востоке до +22.

Днем жарче всего ожидается также на востоке и юге – от 29 до 35 градусов, в центре и на севере +25… +27, немного свежее в западных областях – от 23 до 25.

В Киеве ясно и солнечно, днем +25…+27, ночью от 15 до 17 тепла.

Дожди с грозами пойдут на Прикарпатье, в южных, восточных, большинстве центральных областей. Местами возможен град и шквалы 15-20 м/с.

Также объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской областях и в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение нескольких дней погода в Украине сменится с жары на умеренно теплую и дождливую.