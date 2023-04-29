Звезды сулят им большое счастье: названы шесть лучших пар по знаку зодиака

Каждый человек обладает особым характером, поэтому взгляды на жизнь не совпадают с другими. Но есть те, которые смотрят на жизнь в одном направлении и могут создать крепкую семью.

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Астролог Джессика Ланьяду издания Fabiosa назвала шесть лучших пар по знаку зодиака. Они могут в союзе быть самыми счастливыми.

Овен и Стрелец

Люди этого знака очень похожи в своем стремлении к приключениям, но они также позволяют своему партнеру на некоторое время уйти в одиночество. Независимость в отношениях - вот что делает эту пару прочной на всю жизнь.

Телец и Дева

И Тельцы, и Девы стремятся сделать свой дом максимально комфортным. Сила Тельца позволяет Деве расслабиться и снять некоторое давление, в то время как Дева позволяет Тельцу чувствовать себя под контролем, в чем они нуждаются. Они являются одной из самых духовно совершенных пар.

Близнецы и Весы

Уроженцы этого знака также имеют общий элемент - жизнерадостность. У Весов очень сильное любопытство к человеческой природе, и это здорово, поскольку Близнецы очень сложны. Кроме того, эти два знака очень общительны и любят повеселиться.

Рак и Рыбы

Чувствительные Раки очень ранимы и если любят, то любят на всю катушку, а это и ищут Рыбы. Если эти двое встретятся, скорее всего, они построят самые крепкие и здоровые отношения.

Лев и Водолей

Свободолюбивые Водолеи часто изо всех сил пытаются общаться с людьми, и только завоевательная натура Льва позволяет им достичь Водолеев. Оба будут чувствовать себя невероятно успешными в этих отношениях.

Скорпион и Козерог

У рожденных под этим знаком может получиться идеальная пара. Скорпионы превыше всего ценят верность, а Козероги им благодарны за это. Эти двое будут очень верны и сделают друг друга очень счастливыми.

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