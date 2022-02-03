Звезды сулят им большие деньги: три знака зодиака ждет карьерный взлет в 2022 году

2022 год станет очень счастливым для некоторых уроженцев зодиакального круга – их ждет карьерный рост и повышение зарплаты. Удача будет сопутствовать им во всех делах.

Эксперты по звездам издания Сosmopolitan рассказали, кому повезет. В список попали три знака зодиака.

Лев

Уроженцы этого знака достигнут в карьере больших высот – они много работают ради результата, и это оценят. Львов ждет повышение дохода и новые знакомства, которые принесут пользу в будущем. Люди этого знака любят быть в центре внимания, и в этот год осуществятся их мечты.

Дева

Представители этого знака могут выполнять феноменальный объем работы в 2022 году, что станет большим преимуществом. Им предстоит реализовать несколько проектов, и это даст возможность продвинуться по карьерной лестнице. У них будет достаточно вдохновения и мотивации достигать новых вершин.

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Стрелец

Этот год будет особенно благоприятен для рожденных под этим знаком. 2022 станет годом размышлений и самоанализа. Это может быть отличное время для новых проектов – удача будет со Стрельцами весь год, и они непременно получат должность, о которой мечтали.

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