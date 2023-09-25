Звезды подарят отличную неделю трем знакам зодиака: гороскоп до 1 октября

Последняя неделя сентября обещает прекрасные дни трем самым удачливым знакам зодиака. Вселенная посылает им большие шансы и исключительные перспективы. Все, что от них потребуется взамен, это наслаждаться полученным и не упускать возможности.

Астрологи рассказали, кому на этой неделе будет больше всего везти. Узнайте, есть ли среди тройки счастливчиков ваш знак.

Телец

Приготовьтесь к атмосфере, наполненной страстью и романтикой. На этой неделе вы можете заложить основу под исключительно крепкие отношения. В окружающей вас энергетической ткани Вселенной поток чистой романтики проникает в ваше существо, переполняя вас волнением. А может, вы наконец-то нашли хобби, заставляющее вас гореть делом. Вы видите перспективу для развития и стремитесь к реализации. Позвольте этим эмоциям протекать свободно, ведь они содержат ключ к раскрытию ваших желаний. Идя вперед, слушайте собственное сердце.

Видео дня

Неделя начнется для вас с ощущения спокойствия, умиротворения и гармонии. Это поможет вам сохранять контроль над любой ситуацией в ближайшие дни. Держите на вооружении свои врожденные вежливость и дружелюбный характер – они вам очень помогут, вы ведь можете быть весьма импульсивными в эти дни. Действуйте разумно и осторожно, реагируйте взвешенно.

Ближе к концу недели вас ждут отличные моменты в компании близких людей. Обращайте внимание на свои эмоции, когда вы рядом. Преданность и справедливость в отношениях с ними позволят наладить общение. В работе вас ждет приток энергии. Даже если на горизонте маячат какие-то препятствия, подходите к ним с непоколебимым оптимизмом и позитивным настроением. Смотрите в будущее с надеждой. Не отказывайтесь от командировок. Они принесут много возможностей для развития карьеры.

Рак

Вы испытываете большое уважение к себе, и приготовьтесь на этой неделе к всплеску уверенности в своих силах и амбиций. Вселенная поощряет вас использовать свою любовь к конкуренции, но будьте осторожны и держите под контролем собственную импульсивность. Сейчас вы как никогда готовы составить стратегию развития на будущее и план ее выполнения. Вознаграждение получат терпеливые, ведь именно терпение, дисциплина и целеустремленность пригодятся вам для достижения успеха.

Также на этой неделе улягутся бурные эмоции, мучившие вас в последнее время. Пора упорядочить свои обязательства и начать решать сложные задачи, требующие решительности и упорства. Вы будете довольны своим партнером. Ваше настроение значительно улучшится и вам захочется проводить больше времени с другими людьми. Четко говорите им, чего вы хотите от ваших отношений, и общение станет приятным и безопасным.

На работе возможны напряженные моменты. Поэтому избегайте конфронтации, особенно если для нее нет весомых причин, и вы обретете уважение коллег. Новые профессиональные вершины не за горами – делитесь своими идеями, они помогут вам продвинуться вперед. Подумайте о том, чего вы хотите и подготовьтесь к этому соответствующим образом. А на выходных вас ждет немало веселых мероприятий. Поэтому используйте любую возможность хорошо провести время со своими близкими.

Скорпион

Вы чувствуете себя привлекательным и желанным человеком. Причем не только для других, но и для себя. Энергия Вселенной – это отражение вашей собственной внутренней силы, именно сейчас она заставляет вас двумя ногами стоять на земле и чувствовать в себе полноту жизни. Пора раскрыть миру, кто вы есть, и поделиться своими мыслями и стремлениями. На этой неделе вы наберетесь сил, чтобы справиться со сложными ситуациями и упорядочить свои планы. Так вы сможете переосмыслить свои цели и добиться значительного прогресса в их достижении.

Наиболее эффективной будет совместная работа с другими. Поэтому больше общайтесь и обязательно обратите внимание на отношения, которыми вы, возможно, пренебрегали в прошлом. Не думайте слишком много – чрезмерное просчитывание вариантов может создать вам дополнительные проблемы. Старайтесь просто плыть по течению, хотя и контролировать этот поток. Выходные будут наполнены для вас позитивом и оптимизмом, поэтому окружите себя положительными людьми и извлеките из этого максимум пользы.

В профессиональной жизни вас ждут положительные изменения и интересные события. У вас будет возможность сделать акцент на совместной работе и сотрудничестве. Сейчас пора заняться любыми проблемами, требующими коллективного решения, если таковые есть. Работайте над совсметным ростом. Вы найдете лучшие способы продвинуться по карьерной лестнице.

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