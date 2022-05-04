Звезды не сулят ничего хорошего: появился прогноз для 'преемника' Путина

Слухи об онкологическом заболевании Владимира Путина и о необходимости проведения ему операции вызвали разговоры о возможном преемнике российского тирана. Среди кандидатур называют нынешнего руководителя ФСБ Николая Патрушева.

Астропсихолог Валентина Витрок прогнозирует, что приход Патрушева к власти не будет безоблачным и легким, пишет ТСН. Звезды не предвещают ничего хорошего: это может только ускорить для российского чиновника расплату за уже совершенные преступления.

Приход Патрушева во власть чреват серьезными неприятностями, прежде всего для него самого, а поскольку судьба страны всегда резонирует с судьбой своего руководителя, для РФ тоже вырисовываются не самые приятные перспективы.

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За основу космограммы Патрушева астрологи берут дату его рождения – 11 июля 1951 года, а также место его рождения – город Ленинград. Если строить гороскоп с учетом этих данных, то прежде всего бросается в глаза тот факт, что 11 мая транзитный Юпитер заходит в знак Овна, в котором Патрушев имеет натальный — его собственный — Юпитер, что может подтверждать вероятность его прихода к власти. Но в его космограмме эта планета находится в оппозиции к Нептуну и Прозерпине, а транзитный Хирон висит на Юпитере, что указывает на парадоксальность и двойственность ситуации.

Большая вероятность того, что Патрушев через шестнадцать лет действительно займет желанный пост, но, скорее всего, это не доставит ему радости, на которую он рассчитывал и продолжает рассчитывать.

Однако, это еще не все сюрпризы для потенциального президента России. Транзитный Марс Патрушева в сочетании с натальным Северным узлом в знаке Рыб свидетельствует о том, что война – если этот человек и после ухода от дел Путина – будет продолжать его вести – затянет на его шее мощный кармический узел: за все, что он сделает в новом статусе ему придется отвечать.

Впрочем, возможно, Патрушеву удастся избежать наказания как небесного, так и человеческого. Во всяком случае, звезды дадут ему такой шанс: в конце мая Марс перейдет в знак Овна, а в июне становится прямо на Юпитер Патрушева, что может указывать на какие-либо законодательные процессы, например, подписание каких-либо соглашений и мирных договоров.

Но при этом потенциальному российскому президенту все равно есть чего опасаться: в его натальной карте в знаке Рака находится двойная Черная Луна – Лилит: эта условная планета способна доставить массу неприятностей как каждому отдельному человеку, так и миру в целом. Лилит также до конца осени будет присутствовать в знаке, где находится Солнце Патрушева, что указывает на то, что он будет находиться под "прицелом" Черной Луны, поэтому следующий - 2023 год станет для него взрывоопасным во всех отношениях временем - как, впрочем, для всех , кто родился в год Кота.

Как сообщал OBOZREVATEL, Офис Генерального прокурора Украины сообщил о подозрении секретарю Совета безопасности Российской Федерации Николаю Патрушеву. Высокопоставленного чиновника страны-агрессора подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.