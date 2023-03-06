Жизнь трех знаков перевернется с ног на голову: кого в марте ждет важное событие

Март откроет новую увлекательную эру, и начнется она, когда Сатурн войдет в знак Рыб и останется в нем до 2026 года. Важен и транзит Плутона, который перейдет в Водолея на следующее двадцатилетие.

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Эти два движения будут оказывать значительное влияние на три знака зодиака. По словам астрологов, жизнь Тельцов, Скорпионов и Водолеев весной перевернется с ног на голову.

Телец

Начало весны принесет вам множество подходящих возможностей. Успех будет сопровождать вас как в профессиональной, так и личной жизни. Последние месяцы или даже годы вы очень упорно работали, и теперь наконец-то увидите, что ваши усилия окупятся.

17 марта для вас наступит еще один положительный период. Небесные транзиты принесут гармоничную и дружелюбную энергию. Вы будете чувствовать себя свободными и счастливыми. Захочется новых знакомств, переездов, путешествий, перемен. Одиноким Тельцам март предсказывает встречу с кем-то очень особенным. Семейные Тельцы будут иметь гармоничные отношения с семьей.

Скорпион

Скорпионам пришлось пережить довольно трудные времена. Эта ситуация существенно повлияла на ваше эмоциональное состояние. К счастью, все наконец-то изменится в течение марта. Вы сможете переоценить сложные ситуации и извлечь из них уроки на будущее.

Наступила идеальная возможность полноценно наслаждаться нынешним моментом. Скорпионам следует задуматься о новых возможностях. Пора воспользуетесь всеми преимуществами, которые предлагает вам жизнь.

Водолей

Март для Водолеев будет самым интересным месяцем года. По словам астрологов, вы лучше узнаете себя, станете увереннее и независимее.

Вы, наконец, можете перевести дух, двигаться дальше и подготовиться к еще более интенсивным впечатлениям. Важные изменения не за горами. Вы можете радоваться, ведь звезды обещают вам период трансформаций и исследований, которые позволят реализовать себя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некоторые знаки будут настоящими счастливчиками марта.

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