Ждут только неудачи: какой месяц в 2024 году станет самым плохим для каждого знака

Желание подстелить соломки естественно и правильно – мы страхуем себя на случай неудачи. А когда именно эта неудача может постичь нас, может подсказать гороскоп.

Астрологи тщательно рассмотрели звездные карты на 2024 год и назвали месяцы, которые будут связаны с высоким риском неудачи для всех знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать, когда вам нужно быть особенно внимательными.

Овен – сентябрь

В 2024 году страстное стремление Овна к самопознанию получит свое воплощение. Но изрядная выбоина на этом пути ждет вас с началом сезона Девы. Начиная с сентября все может оказаться под угрозой. К этому времени накопится так много тревог и напряженности, что может показаться, что вы не в состоянии с ними справиться. Дайте себе время для отдыха и восстановления.

Телец – июнь

Тельцу нужна стабильность, а именно в июне она будет наиболее ощутимо нарушена. В личной жизни и карьере вы будете испытывать огромное давление, которое приведет к стрессу. Вам будет трудно делать выбор мудро. Поэтому не пренебрегайте советами людей, которым вы доверяете.

Близнецы – январь

Близнецы любят приключения, и переход от зимы к весне должен стать у вас удачным временем для этого. Но ваш год начался с периода тревоги и навязчивых мыслей о неудачах, и вы до сих пор от него не восстановились. Постарайтесь отыскать в себе свой естественный оптимизм.

Рак – май

Май принесет Ракам испытание в любви. Независимо от того, в отношениях вы или одиноки, избегайте любых больших решений. Вы будете сталкиваться с множеством недоразумений, которые могут сильно повлиять на такие решения в плохую сторону. Просто возьмите паузу и обратите внимание на что-нибудь другое.

Лев – июль

Практически весь ваш сезон пройдет под знаком ретроградного Меркурия, и его разрушительное воздействие вы начнете ощущать сильно заранее. Вам будет тяжело проявлять терпение в июле и это может привести к серьезным ошибкам. Старайтесь держать себя в руках и считайте до 10, прежде чем что-нибудь сказать.

Дева – август

Месяц ретроградного Меркурия особенно сильно будет ломать планы Девы. Все будет идти не так, как вы ожидали, а усилия будут часто приносить обратный результат. Вам будет казаться, что вас недооценивают, и это принесет большое разочарование. Полагайтесь на внутреннюю самооценку, а не на видение других, и вам будет легче.

Весы – август

Тот же ретроградный Меркурий будет плохо влиять на настроение Весов. Вас будет качать на эмоциональных качелях. Вы будете стремиться разрешить свои внутренние конфликты, но все усилия будут тщетны. Поэтому просто постарайтесь заземлиться и искать радость в красоте мира.

Скорпион – июль

Под личиной сильной личности Скорпиона скрывается очень чувствительная душа. Вы стремитесь к гармонии только с теми, кто вам близок. Но в июле с этими людьми будет много драмы. Даже преданные партнерства могут оказаться на грани распада. Поэтому просто постарайтесь не позволять другим заставлять вас чувствовать себя плохо и раздражаться.

Стрелец – октябрь

Стрельцы ненавидят оставаться в одном месте в течение длительного времени, это вызывает у них тревогу. И именно в октябре эта тревога будет самой невыносимой. Постарайтесь не поддаваться ей, ведь вам придется именно что переждать непростой период. Отвлекайтесь на что-нибудь приятное, чтобы справиться с ним.

Козерог – июль

В середине лета вы почувствуете изрядное истощение. Сделайте шаг назад, перестаньте стучать в закрытую дверь и сконцентрируйтесь на себе. Займитесь своим благополучием, в том числе эмоциональным, и вы сможете преодолеть этот трудный месяц.

Водолей – июль

Водолею придется столкнуться с трудными проблемами в своей романтической жизни. Обращайте большое внимание на свои чувства и будьте искренни с партнером. Это позволит вам сгладить острые углы и пройти через турбулентность без потерь.

Рыбы – октябрь

Рыбам будет сложно сдерживать свои эмоции в октябре. Вы будете изо всех сил стараться сохранять оптимистический взгляд жизни, но удаваться это будет довольно плохо. Это будет порождать растерянность и уныние. Поэтому установите себе ограничение на уровень драмы и практикуйте терпение.

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