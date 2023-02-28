Ждут изменения в близком окружении и на работе: гороскоп для всех знаков на март

В марте состоятся самые большие астрологические транзиты года. Плутон будет управлять трансформациями и переменами, переходя в знак Водолея. Уже 7 марта полная Луна в знаке Девы принесет щедрые возможности и неожиданности в работе и личной жизни. Сатурн, планета правил и ограничений, войдет в знак Рыб, способствуя самовыражению и творчеству.

Видео дня

По словам астрологов, в середине марта состоятся важные транзиты Венеры и Меркурия, поэтому следует ожидать новых поворотов судьбы в любви и финансах. А с 20 марта начнется период роста, радости и довольства.

Овен

В первой половине марта звезды советуют не перенапрягаться и уделить внимание здоровью: отдохнуть, поспать, побаловать себя. Вскоре начнется активный период в вашей жизни, поэтому нужно быть готовым. Не доводите себя до выгорания. Друзья будут придут на помощь и поддержат. В конце марта также следует подумать об отдыхе и небольшом путешествии.

Телец

В первой половине марта произойдут значительные изменения в вашем кругу общения. Независимо от того, сближаетесь ли вы с новыми друзьями или используете старые связи, в этом месяце вы почувствуете радость и рост в социальной сфере. По словам астрологов, Плутон переходит в ваш 10 дом социального статуса и закладывает основу для вашей карьеры на следующие два десятилетия.

Близнецы

Личные отношения будут центральной темой для вас в этом месяце. Вы будете наслаждаться безумными романами или новыми, очень положительными поворотами в семейной жизни. Друзья обеспечат стабильность на работе. Март, в первую очередь, будет посвящен налаживанию дружбы и принятию социальных возможностей, но не забудьте обратить внимание на обучение и духовное развитие.

Рак

Позвольте себе отдохнуть. Полнолуние в начале марта принесет тревоги и недоразумения, поэтому выделите несколько дней, чтобы просто полежать дома в постели, за просмотром любимых сериалов или чтением книг. Март не будет благоприятным в делах карьеры и финансов. Но весна – прекрасное время для любых творческих начинаний. До конца марта ваш календарь будет заполнен приглашениями от друзей и возможностями для общения. В конце месяца следует вылезти из своего панциря и попасть в центр внимания.

Лев

Ваша романтическая жизнь сейчас переживает трансформацию. Ваша задача состоит не в том, чтобы судить, а в том, чтобы наблюдать за происходящим. Если вы чувствуете себя беспокойно или несчастливо в отношениях, найдите время, чтобы принять решение. Но помните, что трудности в семейной жизни – временные. Скоро все наладится.

Дева

Вы не можете контролировать все, но вы можете контролировать свою перспективу. Позитивный настрой будет очень важным в этом месяце, особенно во время полнолуния в вашем знаке во вторник, 7 марта. Начало весны подойдет для романтики. Попытайтесь открыть для себя что-то новое – интересное хобби, маленькое путешествие, курсы или обучение.

Весы

В начале весны вы почувствуете себя немного вялыми. Посвятите время себе, в особенности на выходных. Вам нужно восстановить силы перед важным рывком. Старайтесь не сплетничать и не попадать в центр скандалов. В личной жизни все наладится. Одиноким Весам звезды советуют разрушить стены, которые вы возвели, пытаясь уберечь себя от неудач и потрясений в любви. Впустите в свою жизнь особого человека, он принесет вам много положительных эмоций.

Скорпион

Март – напряженный месяц для вас. Надо будет старательно поработать, прежде чем начать наслаждаться отдыхом и результатами вашей работы. Этот месяц требует от вас проявить интенсивность на работе, но не забывать и заботиться о себе.

Стрелец

В вашей жизни происходят большие перемены, и вы справитесь с ними легче, если дома будет спокойно. Поэтому не провоцируйте ссоры с семьей и старайтесь унять лишнюю импульсивность. Главная тема марта – это общение. Вас ожидает много новых контактов, знакомств, встреч, переговоров.

Козерог

Звезды просят вас приложить усилия для баланса между работой и личной жизнью. В этом месяце вы можете испытывать стресс, но скучать не придется. Вас ждет больше работы, и вам понадобится надежная поддержка друзей и семьи, чтобы справиться с ней. Быстрых и внезапных доходов, к сожалению, ждать не придется. Месяц будет не очень благоприятным в финансовом плане.

Водолей

Март напомнит вам о силе эффективного общения. Вы можете чувствовать вину за то, что уделяете время себе или не очень обращаете внимание на проблемы родных и друзей. С началом весны звезды советуют Водолеям лечить себя – как в физическом, так и в ментальном плане. Придется столкнуться с некоторыми неожиданными вызовами.

Рыбы

В марте вы будете общаться с друзьями и вспомните, какой веселой может быть жизнь. Звезды рекомендуют немного расслабиться и найти время для приятных вечеров с родными и друзьями. В профессиональной сфере дела пойдут к лучшему. Вы сможете получить желаемое вознаграждение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, для каких знаков март станет самым успешным месяцем года.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.