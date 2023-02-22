Ждет прибыль или повышение на работе: гороскоп для всех знаков на зеркальную дату 23.02.2023

Ведическая астрология уделяет большое внимание порядковым номерам дней и месяцев. Так четверг считается днем, посвященным верховному индуистскому богу Вишну и пятой ноте музыкальной гаммы. Соответственно, "зеркальность" даты 23.02.2023 тоже имеет особое значение.

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Ведические астрологи составили гороскоп для всех знаков по сей день. Узнайте свой личный прогноз.

Овен

Будьте терпеливы. Избегайте ненужного гнева и споров. Если эмоции все же одерживают верх, постарайтесь загрузить себя работой и сосредоточьтесь на ней. В ответ звезды обещают вам увеличение дохода. Но не забывайте отдыхать, чтобы не потерять чувство счастья.

Телец

Ваш разум будет беспокойным, но спасет уверенность в своих силах. Сосредоточьтесь на семье – дети должны принести вам хорошие новости. На работе ждите дополнительных обязанностей и ответственности. Чтобы развеяться, отправляйтесь на шопинг – покупки будут удачными.

Близнецы

Куча дел и задач будет несколько выбивать вас из равновесия. На вас может неожиданно свалиться неплохое предложение сменить работу. Вероятно, связанное с разлукой с близкими. Расставьте свои персональные приоритеты, прежде чем принимать решения. Постарайтесь держать себя в хорошей форме и расслабляться.

Рак

Сохраняйте спокойствие и будьте сдержанны. Особо следите за собой во время разговоров. Звезды советуют вам заниматься интеллектуальным трудом – он принесет вам признание и даст ощущение удовлетворения. Если у вас есть определенные разногласия с детьми, пора заняться воспитательной работой, но помните о сдержанности и контроле за тем, что вы говорите.

Лев

Смело назначайте собеседования или переговоры – звезды обещают успех. Положитесь на свое руководство – оно предоставит вам необходимую помощь. Если вы ищете новые возможности, обратитесь к друзьям. Именно они откроют вам новые пути. Вас могут донимать неприятные мелочи.

Дева

На работе ожидайте предложения продвижения по карьере и росту зарплаты. Как вариант – у вас может появиться неожиданная подработка. Впрочем, вместе с этим у вас увеличится количество обязанностей и нагрузки. Смело планируйте далекое путешествие.

Весы

Вас ожидают и взлеты, и падения – это побочный эффект периода перемен, через который вы сейчас проходите. Чтобы он был удачным, старайтесь избегать ненужного гнева и споров. Обратите внимание на здоровье своих детей – возможны определенные проблемы.

Скорпион

Для вас наступают достаточно спокойные времена. Начальство вами довольно и прислушивается к вашим идеям – воспользуйтесь этим. Удачная инициатива принесет вам дополнительный доход. Но не игнорируйте сигналы своей интуиции – вы можете ощутить страх. Постарайтесь разобраться, что вас так сильно беспокоит.

Стрелец

Вы – хозяин своей жизни. Помните об этом, когда захочется пожаловаться, как сильно возросла ваша ответственность за семью. Уделяйте больше времени детям, вероятно, вы начинаете что-то упускать в их воспитании. Еще не поздно это исправить.

Козерог

Наберитесь терпения и старайтесь сохранять душевное спокойствие. Для вас существует вероятность довольно неприятных разговоров – при этом важно удержать равновесие. Поддержку ищите в семье. Вам может захотеться вкусной, но неполезной пища. Побалуйте себя, но знайте меру, тогда вреда не будет.

Водолей

Постарайтесь транслировать вовне спокойствияе и уверенность. Так ваши собеседники смогут на вас положиться и открыться вам. Но не проявляйте излишних эмоций. Сосредоточьтесь на работе – здесь возможны проблемы, поэтому следите за качеством своего труда. Все споры будут бесполезными, поэтому лучше их просто избегайте.

Рыбы

Проводите побольше времени дома с семьей – для вас сейчас это главное место силы. Звезды прочат вам увеличение притока денег, которые вы будете тратить не очень рационально. Сумейте себя остановить. Следите также за своим здоровьем, не пропускайте тревожные сигналы своего тела.

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