Зеленая комета принесет несчастье четырем знакам зодиака: сколько продлится сложный период

Уникальная зеленая комета, которую последний раз видели в небе около 50 тысяч лет назад, в феврале 2023 года снова приблизилась к Земле. И уже с 1 числа этого месяца она может негативно повлиять на 4 знака зодиака.

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По словам астрологов, в группе риска Лев, Дева, Стрелец и Водолей. Трудный период для них продлится с 1 по 3 февраля.

Причина подобного влияния в том, что комета приблизилась к Земле перед полнолунием 5 февраля. Впереди новый лунный цикл, предвещающий перемены в жизни многих знаков.

Лев

Февраль начнется не очень хорошо, особенно первые 3 дня. Из-за кометы вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми серьезными проблемами. Перегруженный своими личными и профессиональными обязанностями, вы не можете найти правильный баланс. Злость ни к чему не приведет, и вы прекрасно это знаете. Советуем набраться терпения и немного подождать, пока буря утихнет и ситуация немного успокоится сама по себе. Чтобы преодолеть трудности, вам придется вернуться назад и посмотреть на вещи под другим углом.

Дева

Неудачи могут преследовать вас на работе. Присутствие зеленой кометы на ночном небе вызовет противоречивые ощущения. Звезды советуют никому не доверять в этот период, будь то ваш банковский счет, ваши будущие проекты или ваши финансовые намерения, лучше всего держать тайну при себе и не делиться ею с окружающими людьми. С 1 по 3 февраля сосредоточитесь только на работе и будущих целях.

Стрелец

Начало февраля не будет оптимистичным для вашего знака зодиака. Очень вероятно, что вскоре у вас возникнут конфликты с близкими людьми и эта ситуация может ухудшиться, если вы не будете вести себя сдержанно. Тем не менее, если вы считаете, что бегство от проблемы — это хорошее решение, то может случиться и обратное. Ваше единственное решение в этом случае — смело встречать трудности в отношениях. Помните, что проблема — это просто жизненный урок и опыт, который нас многому учит. Лучший способ найти общий язык — найти причину проблемы, взять себя в руки и спокойно обсудить ее с человеком. Вы можете быть удивлены, узнав, что это просто непонимание точки зрения другого человека. Проявите сочувствие и сосредоточьтесь на положительной стороне вещей, а не на отрицательной.

Водолей

Отсутствие мотивации, отсутствие решимости, лень и выгорание… Приближение этой зеленой кометы к нашей планете, безусловно, окажет большое влияние. Вы не можете выигрывать каждый раз, и вы прекрасно это знаете. Неприятности или мелкие повседневные хлопоты могут подорвать ваш боевой дух в начале февраля, но не стоит паниковать слишком сильно. Избегайте путаных мыслей, чтобы жить в мире с собой!

Как сообщал OBOZREVATEL, лучше всего зеленую комету будет видно с 1 по 10 февраля.

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