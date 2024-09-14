Во второй половине сентября 2024 года нас ждет целый ряд интересных и знаковых небесных событий, которые могут привести к большим изменениям в Украине и мире. В частности, речь идет о лунном затмении, осеннем равноденствии и перигелии кометы.

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Лунное затмение в сентябре 2024 года

Ближайшее небесное событие – полутеневое лунное затмение, которое состоится в ночь на 18 сентября 2024 года. Затемнение будет продолжаться 4 часа и 6 минут (с 3:41 до 7:47), пик затемнения наступит в 5:44 по киевскому времени. Затемнение произойдет в знаке Рыбы и повлияет на представителей таких знаков зодиака как Рыбы, Девы, Стрельцы, Близнецы. Затемнение также повлияет и на события на территории Украины, потому что Украина, несмотря на находящееся под наибольшим влиянием знака Телец, провозгласила независимость и государственность в период, когда Солнце находилось в знаке Дева.

Посмотрим звездную карту космического события во время пика затемнения. Солнце находится в 26 градусах созвездия Дева и совпадает с Асцендентом события "пик затемнения". К моменту пика затемнения и Солнце, и Асцендент будут находиться в соединении с туманностью Копула.

Почти все школы астрологии считают, что туманность может влиять на психоэмоциональное состояние человека и временные расстройства в психосфере. Но туманность так влияет не всегда, а только в случае соединения с небесными телами и узлами звездной карты. А такое соединение мы имеем: Солнце-Копула-Асцендент события. Поэтому ожидаем, что по всему миру люди будут совершать неадекватные поступки и сильно нервничать.

Также туманности провоцируют людей создавать иллюзии и жить иллюзиями. А среди всех туманностей именно Копула провоцирует очень странную иллюзию: люди слышат "голоса" внутри себя, которые "рассказывают" о фантастических мнимых событиях, которые в реальности не происходят. Как мы видим в мире влияние туманности Копула во время лунного затмения? Будет складываться такое впечатление, что значительное количество людей на планете "с ума сошли" и рассказывают всяческие чепухи.

Нисходящий Лунный Узел и МС (Среднее Небо) находятся в соединении с созвездием Стожары (другие названия Семь Сестер, Плеяды, Картикейя). В этом созвездии есть семь очень ярких звезд, которые символизируют в разных духовных учениях семь богов, семь духов, семь богинь, семь надянголов, семь космических умов, присылающих человечеству тайные знания и магическую силу. Такое соединение означает, что если у человека есть знания, то применение этих знаний в дни сразу после затемнения решит очень много проблем в положительном ключе. Также ожидаем всемирный рост интереса к применению эзотерических знаний.

Также соединение звезды Арктур (альфа Волопаса) с Юпитером означает, что к власти в разных странах начнут приходить более мудрые политики.

Именно соединение Плеяд с Нисходящим Лунным Узлом и Серединой Неба усилит способность Украины наносить неожиданные удары противнику и принимать в других сферах также неожиданные успешные креативные решения.

Лунное затмение часто оказывает разрушительное влияние – особенно на материальный мир, как здоровье, благосостояние, деловой успех, активы, финансы. То есть оно трансформирует все материальное либо в сторону убавления, либо в сторону увеличения. Так что нам интересно увеличение. Лунное затмение может способствовать улучшению материального положения человека, если совершить обряд.

Обряд на лунное затмение

Для обряда нам понадобится три стакана с водой и круглое зеркало. Зеркало кладется на стол, три стакана ставятся вокруг него треугольником. Зеркало символизирует Луну, Землю, Солнце и Круг Зодиака. Три стакана с водой символизируют три фигуры Богини Луны, которая во всех древних религиях мира имеет три лица.

За 15 минут до пика представляем, что из нашей жизни исчезают негативы – они растворяются в пространстве: болезни ушли, препятствия исчезли. строить позитив: мы здоровы, мы с нравом, нам открыты все дороги. из той бутылки, что налево, потом из той, что направо, потом из той, что стоит по центру.

Если же взять продолжительность затемнения (246 минут), то с точки зрения нумерологии сумма цифр продолжительности будет равна 12 (12 – с неба на землю поступает благоприятная духовная энергия). А также 12 – это четырехкратное действие Троицы (3х4).

Осеннее Равноденствие

21 сентября начинаются дни Осеннего Равноденствия. То есть продолжительность дня 21 сентября равняется продолжительности ночи с 21 на 22 сентября. Этот день Силы отмечают почти все религии и духовные традиции мира. Ровенство связано с культом Великой Матери и включает в себя обрядовое чествование Богинь. Их благодарят за собранный урожай. Так что с 21 по 25 сентября во всем мире будет проводиться очень много обрядов.

В эти дни статуи Богинь украшают цветами. Еще варят овощной суп в честь Великой Матери и угощают родственников и друзей этим супом (этот обряд в ведических традициях называется пуджа). на спиралевидные фигуры. Матери-Земли Ставят на стол фрукты и приглашают гостей на фруктовый ужин.

В день равноденствия день равно ночи, это магическое равновесие – ночь и день, Нава и Ява, Инь и Ян, огонь и лед уравновешены и равны друг другу. результате между небом и землей рождается точка равновесия, и в ней возникает Божественное Присутствие. религии проводят большие богослужения в дни Ровенства.

Перигелий кометы C/2023 А3 (ATLAS)

К Солнцу приближается комета C/2023 А3 (ATLAS) Комета пройдет точку перигелия (ближайшую к поверхности Солнца точку орбиты) 27 сентября 2024 года. Ближайшую к Земле точку орбиты комета пройдет 12 октября 2024г.

Считается, что комета – это посланник из далекого космоса, предвещающий волю высших сил, поэтому после появления комет на небе ожидают больших мировых событий и потрясений, оказывающих влияние на всю планету.

Комету C/2023 А3 (ATLAS) считают благоприятной. Цвета ее хвоста совпадают с цветами мандал, которые используются в медитациях на высшие силы. Что задаст нашей планете вектор движения от хаоса к гармонии и порядку, которого сейчас человечеству так не хватает.