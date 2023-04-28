Майское лунное затмение произойдет в пятницу, 5 мая 2023 года. Само космическое явление будет длиться около четырех с половиной часов, пик затемнения приходится на 19:22 по киевскому времени.

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Это затмение будет полутеневым, то есть на Луну будет падать только внешняя тень от Земли, полутень.

Во время затемнения ключевую роль будет играть Туманность Андромеды. Эта туманность будет иметь аспекты с Меркурием, Юпитером, Восточным Лунным Узлом и Десцендентом.

Туманность Андромеды – это самая ближайшая из близких к нам Галактик, которую мы можем наблюдать на небе, она занимает 722 квадратных градуса, состоит из 300 миллиардов звезд, 100 миллионов из которых можно подробно наблюдать с помощью оптических приборов. Во времена раннего Средневековья считалось, что Туманность Андромеды – это дырочка на небесном куполе, сквозь которую в наш мир проходит излучение из божественных сфер. Поэтому этой туманности всегда приписывали влияние на рост удачи. Но и приписывали, как и всем туманностям, соблазн потерять здравый смысл и находиться в иллюзиях.

Солнце будет находиться в Тельце, в сочетании с мистическим созвездием Плеяды, Луна в Скорпионе. Это хорошо для Украины, потому что эта конфигурация должна вызвать позитивную для Украины трансформацию событий.

Также обращаем внимание на то, что лунное затмение может способствовать улучшению материального положения человека, если совершить обряд.

Для обряда нам понадобится три стакана с водой и круглое зеркало. Зеркало кладется на стол, три стакана ставятся вокруг него треугольником. Зеркало символизирует Луну, Землю, Солнце и Круг Зодиака. Три стакана с водой символизируют три ипостаси Богини Луны, которая во всех древних религиях мира имеет три лица.

За 15 минут до пика затемнения, в 19:07, представляем, что из нашей жизни исчезают негативы – они растворяются в пространстве: болезни ушли, препятствия разрушились, проблемы исчезли. В пик затемнения, в 19:22, можно произнести пять раз либо звук ОМ, либо АДИМА. А после пика затемнения еще 15 минут, до 19:37, строить в воображении позитив: мы здоровы, мы удачливы, нам открыты все дороги. По завершении выпиваем воду: сначала из того стакана, что слева, потом из того, что справа, потом из стоящего по центру.

Это лунное затмение закроет весенний коридор затмений. Сразу после него все процессы, которые были "заморожены" и не двигались, начнут быстро развиваться.