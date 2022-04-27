Первое солнечное затмение 2022 года произойдет 30 апреля. Пик затемнения выпадает на 23:41 по киевскому времени. Хотел бы поделиться некоторыми интересными фактами об этом событии.

1. Затмение произойдет в знаке Телец. Украина также находится под влиянием этого знака. Поэтому затмение влияет на Украину (изменение судьбы). То есть во время затмения можно пожелать Украине силы, победы, расцвета. И это сбудется.

2. Солнце, Луна, Меркурий, Восходящий Лунный Узел, Куспиды 5 и 6 Дома события в звездной карте затмения и Десцендент события находятся в созвездии Плеяды (санскритское Картикея). Плеяды оказывают большое влияние на людей (придают силу). Под Плеядами рождаются люди большой силы. Также считается, что в прошлом из Плеяда на Землю прибывали полубоги, сражавшиеся с демоном Раваной на стороне Рамы. Цивилизации Южной Америки считали, что боги, в прошлом подарившие их ученым и жрецам знания, живут на Плеядах. То же рассказывали и вавилоняне. Семь соединений с Плеядами в звездной карте события означает, что высвободится большая сила, которая может повлечь за собой буйство стихий природы и социальных сил в разных странах.

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3. Затмение совпадает с Днем Силы. 30 апреля почти все культуры нашей планеты отмечают праздник, связанный с космическими силами Колеса Года. Этот праздник, или День Силы, имеет разные названия: Белтан, Новая Пасха, Ночь Святой Вальпургии, Красная Горка, Боскуэ… и другие. Энергии "Ян"(Явь) и "Инь"(Навь) распределены в этот день в пропорции 2:1. В этот день на поверхность нашей планеты поступают большие космические энергии – "силы", образуется так называемый "столб силы". Совпадение усиления энергетического столба с затемнением, которое вызывает в пространстве сильные энергетические колебания (перепады), происходит не часто, и вызывает "энерготрясением" (по аналогии с "землетрясением), только трясется не земля, а энергия. "Энерготрясение", как совпадение Дня Силы и затемнения, считается довольно опасным явлением, поэтому во время этого события рекомендуются продолжительные медитации, желательно под землей (например, в пещере) или в замкнутом помещении.

И еще одна особенность затемнения. 2 мая 2022 состоится астрометрическое соединение кометы С/2021 О3 с Меркурием и Луной в созвездии Плеяд. Это вызовет резкий рост социальной активности людей, больше всего в Южном полушарии нашей планеты. Воздействие затемнения начнет влиять на реальные события с 3 мая 2022 года.

Обряд на солнечное затмение всегда один и тот же – он не менялся тысячелетиями. Для него понадобится круглое зеркальце. Оно символизирует Солнце, Луну, Круг Зодиака и вселенную. Кладем зеркальце на стол стеклом к небу. Ставим слева и справа два стакана с чистой водой.

За 20 минут до затемнения (23:21) мысленно начинаем "растворять" в пространстве негативы (болезни растворились в пространстве, исчезли, препятствия исчезли…).

В пик затемнения (23:41) желательно спеть ОМ.

А потом еще 20 минут создаем позитив (до 00:01).

После этого выпиваем сначала воду из стакана, стоящего слева, а затем из стоящего справа.