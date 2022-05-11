В понедельник, 16 мая 2022 года, произойдет лунное затмение в зодиакальном знаке Скорпион. Максимальная фаза (пик затмения) наступит в 7 часов 11 минут утра по киевскому времени 16 мая. Через 5 минут после пика затемнения начнется Цветочное Полнолуние.

Воздействие этого затмения не будет разрушительным, но будет трансформационным в отношении материального плана бытия (здоровье, работа, уровень изобилия и т.п.).

Обращаю ваше внимание на то, что ключевые узлы звездной карты снова находятся в соединении с созвездием Стожары (другие названия созвездия Плеяды, Картикейя, Сетка, Субару, Цыплята), а именно: Солнце, Меркурий, Восходящий Лунный Узел и Куспид 12 Дома события.

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Это созвездие считается волшебным. Знахари используют упоминание о Стожаре в исцеляющих заговорах. Согласно ведическим текстам, из этого созвездия на помощь Раме прибывали воины для помощи в борьбе с демоном Раваной. Также в вавилонских текстах и легендах индейцев Южной Америки говорится о гостеприимстве на Земле богов, родина которых именно это созвездие.

При солнечном затемнении в ночь с 1 на 2 мая 2022 года было 7 соединений ключевых узлов звездной карты со Стожарами, а 2 мая 2022 года произошло соединение кометы С21/О3 с Луной и Меркурием в созвездии Стожары.

Присутствие созвездия Стожары во всех трех астрономических событиях (два затемнения и одно соединение) вызовет сильную магическую активность у людей, желание вспоминать, искать древние знания предков и применять их для решения реальных проблем своей жизни.

Присутствующие в звездной карте затемнения Акумен, Презепа, Туманность Ориона спровоцируют необычное поведение людей в области личных отношений. Также появление Туманности Копула на Куспиде созвездия Девы будет провоцировать ослабление процессов самовосстановления психосферы человека (после перенесенной стрессовой нагрузки).

Но в целом силу затемнения можно использовать в изменениях своей материальной жизни (здоровье, работа, уровень достатка). Для этого используют древний обряд.

1. Потребуется круглое зеркальце и три стакана с водой. Зеркальце кладем на стол стеклом к небу. Оно символизирует во время обряда Солнце, Луну, Зодиак и Вселенную. Также защищает от разрушительных энергий, если таковые возникнут во время обряда. Три стакана можно выставить треугольником вокруг зеркала. Они символизируют Троицу женской энергии во Вселенной и три лика Белой Богини Луны, в частности.

2. Обряд начинаем в 6:56. В течение 15 минут представляем себе, что из нашей жизни ушли болезни, препятствия, безденежье и т.д.

3. В 07:11 можно спеть имя Матери Вселенных из ведических текстов "АДИМА" – не менее 5 раз, потому что Мать Вселенных и управляет всеми процессами в материальных мирах.

4. Далее с 07:12 по 07:27 представляем, что здоровье, успехи, изобилие у нас уже есть. Возможно также представлять все это и для близких.

5. По завершении выпиваем воду из стаканов: сначала из того, который слева от тебя, потом из того, который справа, потом из центрального. Дальше зеркало омываем водой. Обряд на затемнение завершен.

Последствия ритуала в виде хороших событий будут с нами очень большой промежуток времени.