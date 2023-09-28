Забудьте о компромиссах и возьмите свое: что вещает всем знакам зодиака полнолуние 29 сентября

29 сентября состоится полнолуние в Овне и это будет вас побуждать изменить романтические отношения и обратить внимание на свои потребности. Полнолуние влияет на все знаки, но больше всего это почувствуют Овен и Весы.

Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться. Не отказывайте себе в желаниях и слушайте зов сердца.

Полная Луна в Овне сосредотачивает все внимание только на ваших потребностях. Это прекрасное время, чтобы обдумать, что вы хотите получить в ближайшее время и на что вы готовы пойти ради этого.

Не удивляйтесь, если у вас возникнет ощущение, что необходимо что-то получить как можно скорее. Воздействие Вселенной активизирует вашу энергию и силы двигаться вперед, удовлетворяя желания. Вокруг вас образовалась импульсивная атмосфера, поэтому следуйте зову души.

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Эта полная Луна также связана с Ураном, планетой непредсказуемости. Поэтому будьте готовы к внезапным изменениям во всех областях жизни. Венера также окажет влияние на ваши романтические отношения. Вы можете влюбиться с первого взгляда или увидите партнера с другой яркой или темной стороны.

Вы поймете, какие шаги нужно делать на встречу успеху и мечтам. Возможно, вы почувствуете желание начать новые любовные отношения или расстаться с кем-нибудь. Эти изменения очень важны для вашего будущего. В любом случае все знаки будут счастливы после переворота в жизни.

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