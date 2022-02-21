Выигрыши, интересные новости или помощь от семьи: гороскоп на 21 февраля
Козерогам улыбнется фортуна, поэтому они могут ожидать победы или выигрыши, а Девы получат интересные вдохновляющие новости. Стрельцам сегодня помогут родные или близкие люди – то ли деньгами, то ли идеями, а к Рыбам с просьбой могут обратиться давние знакомые.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 21 февраля. Кто будет защищать интересы друзей, а у кого проснется страсть к жизни, читайте дальше.
Овен
Сегодня вы будете отстаивать интересы своих друзей или близких, выступаете за правду и справедливость, поднимаете острые вопросы, защищая права других. И вам это удается гораздо лучше, чем выступать за свои права.
Телец
Общаясь сегодня с людьми, будьте особенно внимательны и осторожны, чтобы не задеть ненароком острые углы или болезненные точки, и не вызвать непредсказуемую реакцию. Лучше вообще не затрагивать никаких острых и личных тем.
Близнецы
Вас, кажется, снова манит учеба, тянет на получение новых знаний, освоение новых навыков, и вы именно сегодня можете либо принять решение о поступлении на обучение или уже начинаете усиленно грызть гранит науки.
Рак
Важно сегодня очень быстро думать и реагировать, чуть ли не мгновенно соглашаться на какие-то предложения, иначе вас могут опередить другие, а вы потеряете очень хорошие возможности и впоследствии будете жалеть.
Лев
Усиливается ваше желание ярко жить и творить, будто просыпается какая-то безумная страсть к жизни, хочется много чего, особенно показать себя миру и получить от него обратную связь.
Дева
Вы узнаете интересные новости, вдохновляющие вас и рождающие новые смыслы жизни. Как будто вы пробуждаетесь к новой жизни, где-то берутся силы и вдохновение. И уже сегодня вы можете начать что-либо менять.
Весы
Может потребоваться помощь стороннего специалиста. И это нормально, ведь даже очень умным и опытным нужен иногда посторонний взгляд, особенно если вопрос касается очень узкопрофильной темы.
Скорпион
Вам может несколько надоесть ваши привычные занятия, да и работа не доставляет удовольствия, и вы можете в который раз задуматься над тем, не пора ли изменить направление своей реализации, ведь вы уже давно реализовались и хочется чего-то нового и свежего.
Стрелец
Семья или ближайшее окружение вам сегодня очень помогают. То ли денег подкинут, то ли идеи какие-нибудь хорошие, а может и целый совместный бизнес предложат. Впрочем, это может быть просто теплое слово, сказанное вовремя.
Козерог
Фортуна будет улыбаться на все 32, и создается впечатление, что вы попадаете в широкий поток счастливых случайностей, которые, на самом деле, вполне закономерны. Ожидайте побед, выигрышей и разнообразных счастливых мгновений.
Водолей
Понедельник у вас будет достаточно напряженным, вы будете загружены работой по самую макушку, плюс еще берете на себя работу других, поскольку считаете, что никто кроме вас не сделает это лучше. А может лучше разрешить другим выполнять их обязанности?
Рыбы
Прошлое напоминает о себе. Возможно, кто-то из давних знакомых выйдет на вас с какими-то просьбами или предложениями. Словом, у вас будет повод вспомнить о прошлом и помочь людям. Или не помочь, если это вне вашей компетенции и нет особого желания.
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