Выигрыши, интересные новости или помощь от семьи: гороскоп на 21 февраля

Козерогам улыбнется фортуна, поэтому они могут ожидать победы или выигрыши, а Девы получат интересные вдохновляющие новости. Стрельцам сегодня помогут родные или близкие люди – то ли деньгами, то ли идеями, а к Рыбам с просьбой могут обратиться давние знакомые.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 21 февраля. Кто будет защищать интересы друзей, а у кого проснется страсть к жизни, читайте дальше.

Овен

Сегодня вы будете отстаивать интересы своих друзей или близких, выступаете за правду и справедливость, поднимаете острые вопросы, защищая права других. И вам это удается гораздо лучше, чем выступать за свои права.

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Телец

Общаясь сегодня с людьми, будьте особенно внимательны и осторожны, чтобы не задеть ненароком острые углы или болезненные точки, и не вызвать непредсказуемую реакцию. Лучше вообще не затрагивать никаких острых и личных тем.

Близнецы

Вас, кажется, снова манит учеба, тянет на получение новых знаний, освоение новых навыков, и вы именно сегодня можете либо принять решение о поступлении на обучение или уже начинаете усиленно грызть гранит науки.

Рак

Важно сегодня очень быстро думать и реагировать, чуть ли не мгновенно соглашаться на какие-то предложения, иначе вас могут опередить другие, а вы потеряете очень хорошие возможности и впоследствии будете жалеть.

Лев

Усиливается ваше желание ярко жить и творить, будто просыпается какая-то безумная страсть к жизни, хочется много чего, особенно показать себя миру и получить от него обратную связь.

Дева

Вы узнаете интересные новости, вдохновляющие вас и рождающие новые смыслы жизни. Как будто вы пробуждаетесь к новой жизни, где-то берутся силы и вдохновение. И уже сегодня вы можете начать что-либо менять.

Весы

Может потребоваться помощь стороннего специалиста. И это нормально, ведь даже очень умным и опытным нужен иногда посторонний взгляд, особенно если вопрос касается очень узкопрофильной темы.

Скорпион

Вам может несколько надоесть ваши привычные занятия, да и работа не доставляет удовольствия, и вы можете в который раз задуматься над тем, не пора ли изменить направление своей реализации, ведь вы уже давно реализовались и хочется чего-то нового и свежего.

Стрелец

Семья или ближайшее окружение вам сегодня очень помогают. То ли денег подкинут, то ли идеи какие-нибудь хорошие, а может и целый совместный бизнес предложат. Впрочем, это может быть просто теплое слово, сказанное вовремя.

Козерог

Фортуна будет улыбаться на все 32, и создается впечатление, что вы попадаете в широкий поток счастливых случайностей, которые, на самом деле, вполне закономерны. Ожидайте побед, выигрышей и разнообразных счастливых мгновений.

Водолей

Понедельник у вас будет достаточно напряженным, вы будете загружены работой по самую макушку, плюс еще берете на себя работу других, поскольку считаете, что никто кроме вас не сделает это лучше. А может лучше разрешить другим выполнять их обязанности?

Рыбы

Прошлое напоминает о себе. Возможно, кто-то из давних знакомых выйдет на вас с какими-то просьбами или предложениями. Словом, у вас будет повод вспомнить о прошлом и помочь людям. Или не помочь, если это вне вашей компетенции и нет особого желания.

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