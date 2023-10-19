Вторая половинка уже где-то рядом: четыре знака приблизятся к настоящей любви в ноябре

Любовь привносит в нашу жизнь уникальную связь, которая делает ее более полной и счастливой. Потому мы так упорно ищем это чувство. Звезды обещают, что уже в ноябре тех, кто был особенно терпеливым, ждет вознаграждение. Особенно повезет представителям четырех знаков.

Астрологи назвали этих счастливчиков. Узнайте, есть ли ваш знак в списке и какие подарки готовит судьба.

Телец

Вам трудно прощаться даже с людьми, которые вам не подходят. В сочетании с вашей склонностью к сдержанности вам может быть достаточно сложно ориентироваться в романтических делах. Часто вам нужны месяцы или даже годы, чтобы полностью развить чувство к кому-то. За это время эти чувства могут успеть угаснуть или, если повезет, другой человек сделает первый шаг. Однако, постоянно защищаясь от потенциальной душевной боли, вы можете ненароком лишить от возможности найти свою вторую половинку.

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Поэтому не прячьтесь от людей в ноябре – посещайте разные мероприятия, общайтесь и заводите новые знакомства. Отдайтесь кокетливому обмену мнениями и участвуйте в общественной деятельности. Так вы увеличите свои шансы найти именно того человека и установить с ним глубокую и настоящую связь. Не позволяйте подлинному чувству пройти мимо вас незамеченным.

Весы

Предыдущие отношения заставляли вас чувствовать себя невидимкой, маленьким человеком, который немного значит для своего партнера. А вам хотелось, чтобы вас увидели по-настоящему. Каждый аспект вашей личности – большой и маленький. Хорошая новость состоит в том, что это желание уже в скором времени может стать реальностью. В ближайшем будущем вы можете встретить вдумчивого партнера, обладающего чрезвычайной способностью распознавать и ценить тонкости, которые делают вас уникальными.

Поэтому внимательно следите за людьми, которые присматриваются к другим и замечают их эмоциональное состояние, чувствительны к окружающим энергиям. Именно среди них можно разглядеть свою вторую половинку. Человека, который видит глубже поверхности и способен искренне заботиться о вас и вашем благополучии. Развивая связи с такими внимательными людьми, вы открываете двери к полноценным и глубоким отношениям, построенным на искреннем понимании и взаимной поддержке.

Козерог

Прислушивайтесь к своей интуиции. Она сейчас дает вам четкие сигналы, когда речь идет о вопросах доверия и любви. А вы почему-то их игнорируете. В глубине души вам хочется с самого начала открыться другому человеку, но сомнения не дают этого сделать. К сожалению, такое поведение часто приводит к тому, что вы впускаете в свою жизнь людей, которые причиняют вам боль или пользуются вашей сострадательной натурой.

Но прислушивайтесь к своим ощущениям. Ваш идеальный партнер не будет вызывать сигналов тревоги, а заставить вас чувствовать себя в безопасности. С этим человеком вы будете интуитивно ощущать спокойствие и защищенность. Подумайте о том, чтобы уделять свое внимание и энергию только тем, кто заботится о вашем благополучии и по-настоящему ценит вашу сущность. Так вы создадите пространство для того, чтобы нужный человек вошел в вашу жизнь и начал путь к полноценным и настоящим отношениям.

Рыбы

Вам может быть непросто отличить человека, имеющего потенциал для развития с ним долгосрочных отношений, от тех, кто подходит только для быстрых свиданий. Человек может казаться вам привлекательным, но не соответствовать сути того, что вы ищете. Это часто приводит к тому, что вы запутываетесь в паутине неуместных знакомств. Однако не бойтесь, потому что в следующем месяце появится возможность приблизиться к цели установить настоящую связь. При условии, что вы готовы двигаться медленнее и избегать форсирования событий.

Всегда спрашивайте себя, основано ли ваше влечение к человеку на подлинной совместимости и глубокой связи, или на вас просто влияют поверхностные комплименты и кокетливое общение. Убедитесь, что вы вкладываете свое время и энергию исключительно в людей, действительно вписывающихся в картину вашей жизни. Подойдя к общению осознанно, вы можете рассмотреть свою вторую половинку и развить с ней настоящие и глубокие отношения.

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