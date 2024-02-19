Вспышки страсти и прощание с прошлым: астрологи дали прогноз на неделю для всех знаков

Период с 19 по 24 февраля будет полон целебных прозрений и неожиданных новостей. Наступает сезон Рыб – и этот мечтательный и интуитивный знак будет способствовать личностным трансформациям и судьбоносным открытиям.

Астрологи говорят, что небесные транзиты откроют новые пути для важных свершений. В этот период произойдет освобождение от прошлого, так что откажитесь от созависимости и токсических отношений, особенно если это мешает вашей свободе и самовыражению.

Овен

Позвольте судьбе сыграть свою роль в вашей жизни. Есть вещи, которые вы не можете контролировать, и вместо того, чтобы упорно пытаться идти против всего мира, попробуйте просто принять ситуацию. В настоящее время вы можете увидеть знаки, указывающие направление движения.

В понедельник, 19 февраля, Солнце в Рыбах делает полусекстиль к Плутону в Водолее. Этот транзит повлияет на сферу общения. Возможно, вам придется вести переговоры с людьми, имеющими с вами разные ценности. Они могут иметь разные политические или духовные идеи, но это не значит, что переговоры будут неудачными. Будьте гибкими и дипломатическими.

Телец

Это хорошее время, чтобы посвятить себя волонтерству и благотворительности. В понедельник, 19 февраля, Солнце в Рыбах делает полусекстиль к Плутону в Водолее и вашему дому карьеры. Вас могут попросить сделать что-нибудь на работе, не входящее в вашу должностную инструкцию. Это может касаться новых технологий. Важно действовать осторожно. Если вы будете двигаться вперед слишком быстро, вы можете просто потратить время и усилия.

Близнецы

Вы будете иметь много возможностей для развития карьеры. Если вы ищете работу, это подходящее время, чтобы принять приглашение на собеседование. Это период важных предложений и перспективных изменений.

В начале недели Солнце в Рыбах делает полусекстиль к Плутону в Водолее. Будьте осторожны – если вы сейчас пытаетесь организовать путешествие, вы можете столкнуться с препятствиями. Будут проблемы с билетами, документами или багажом.

Рак

На этой неделе ваше внимание будет сосредоточено на духовных убеждениях, философских размышлениях и самообразовании. Важно также обратить внимание на сферу финансов. Возможно, вас очень заинтересует инвестиционный проект или получение кредита с более низкой процентной ставкой, но сейчас вы можете столкнуться с некоторыми раздражительными задержками.

Важно бездействовать импульсивно и тщательно изучить сферу, в которую вы собираетесь вложить деньги. Есть высокий риск финансовых потерь.

Лев

В течение следующей недели у вас будет больше доступа к ресурсам, чем обычно. Это значит, что люди предложат помощь, когда она вам будет очень нужна. Но проблема заключается в том, что вам нравится быть независимым и самостоятельным, поэтому прием помощи может ударить по вашей самооценке.

Вы можете получить знаки о том, что следует изменить направление движения. Неудачи иногда следует воспринимать как сообщение Вселенной, что вы слишком зациклены на какой-то идее или застряли в пути.

Дева

Неделя будет способствовать новым знакомствам. Вы можете встретить новых друзей или влиятельных людей на работе. Есть шанс найти деловых партнеров или наставников. А главное: если вы ищете любовь, наступил один из самых благоприятных периодов в году для создания крепкой связи.

А вот отношения с клиентами могут не складываться. Все вокруг будут очень раздражительны и нетерпеливы, что испортит вам настроение. Важно сохранять спокойствие и не провоцировать конфликты.

Весы

Вы сможете кардинально изменить жизнь. Однако вдохновение придет только после здорового отдыха. Уделите время хобби, займитесь спортом, почитайте книгу. Вы можете увидеть большие изменения в вашей жизни за очень короткое время.

В семье вероятны споры, особенно с детьми. Ваша опека может стать чрезмерной, что приведет к раздражению.

Скорпион

Вы будете иметь очень сильный интерес к литературе, музыке или дизайну. Следует отвлечься от ежедневных забот и уделить время творчеству. Пора показать свое искусство миру.

Однако в семье дела обстоят не очень гладко. Вас могут оттолкнуть, если вы предложите совет или поддержку. Некоторые члены семьи хотят быть независимыми или самостоятельными.

Стрелец

Вы будете сосредоточены на своем жилье. По всей вероятности, начнется этап ремонта, важных покупок или переезда в новую квартиру.

Лучшее, что можно сделать в это время, – это визуализировать, каким вы хотите видеть свою домашнюю жизнь. В понедельник, 19 февраля, Солнце в Рыбах делает полусекстиль к Плутону в Водолее. Это станет весьма неблагоприятным аспектом переездов и путешествий. Вероятны задержки или дорожные происшествия.

Козерог

На этой неделе вы будете сосредоточены на том, как добраться из точки А в точку Б – и речь не только о логистических нюансах. Пора подумать о завершении важного этапа в жизни.

В понедельник, 19 февраля, Солнце в Рыбах делает полусекстиль к Плутону в Водолее и вашем доме денег. Вы можете быть очень сосредоточены на мельчайших деталях своих финансов. Нужно понять, как вы можете направить больше денег на сбережения. И хотя эта энергия может раздражать, вы можете добиться значительного прогресса в создании финансовой подушки.

Водолей

На этой неделе небольшие изменения могут привести к ценным идеям. Вы будете очень сосредоточены на финансах. Сейчас у вас больше возможностей, чем раньше, так что вы можете расширить бизнес или задуматься об инвестициях.

Удачными будут сделки купли-продажи. Кто может немного подтолкнуть вас в правильном направлении.

Рыбы

На этой неделе вы получите то, что долго искали. Настало ваше звездное время, и вы будете в центре внимания. Вы можете найти работу своей мечты или получить прибыль от творчества.

В понедельник, 19 февраля, Солнце в Рыбах делает полусекстиль к Плутону в Водолее и вашем доме духовных откровений. Вы получите ясное представление о том, куда следует двигаться дальше, даже если этот путь будет полон препятствий.

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