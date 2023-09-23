Всегда знают, как уколоть: четыре самых саркастических знака зодиака

Пожалуй, у каждого есть друг или знакомый, который может уколоть или проявить сарказм в разных ситуациях. Для них это нормальный стиль общения, но для кого-то это обидно. Такое поведение зависит не только от воспитания или характера человека, но и от того, под каким знаком он родился.

Не стоит воспринимать саркастические высказывания как проявление чего-то недоброго от четырех знаков зодиака. Астрологи составили список, который поможет больше разобраться в этом.

Дева

Дева – это один из знаков зодиака, который может осудить других через поведение или высказывания, поэтому от них не удивительно услышать саркастические комментарии. Девы предпочитают общение с людьми, которые тоже саркастичные, потому что другие могут не понять их и обидеться. Обычно Девы не делают это с плохими намерениями, у них просто такой характер.

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Скорпион

Люди, рожденные под этим знаком, всегда знают, что сказать и как подколоть других. Они подмечают мелкие детали, над которыми можно посмеяться. Ими руководит Марс, планета войны, поэтому для них не составляет проблемы кого-нибудь задеть, возможно, даже оскорбительными шутками. Если какой-нибудь знак будет нападать своими саркастическими выражениями, то это будет Скорпион. Сразу говорите таким знакомым, что это оскорбляет вас и ставит в неловкое положение.

Близнецы

Сарказм Близнецов в большинстве случаев проявляется с юмором и редко имеет осудительное или злое содержание. Ими управляет Меркурий – планета общения, поэтому Близнецы забавны и остроумны и могут рассмешить даже самых серьезных людей. Если у вас есть такие друзья, то вам повезло, они способны разрядить грустную атмосферу только одной шуткой.

Рак

Это чуткий и милый знак, но он тоже умеет саркастически высказаться. Даже у самых хороших людей есть темная сторона, и у Рака – это сарказм. В шутливой форме они могут подколоть и оскорбить человека, даже не догадываясь об этом. Их саркастические шутки обычно направлены не на то, чтобы оскорбить других, а на то, чтобы заставить людей смеяться. Из-за того, что Раки слишком чуткие, они могут сожалеть о своих словах, если вы скажете о своих чувствах.

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