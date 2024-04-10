Все будет разваливаться на куски: астрологическое событие в апреле устроит хаос всем знакам зодиака

Первая неделя апреля этого года прошла в условиях ретроградного Меркурия и коридора затмений. И несмотря на то, что коридор этот был закрыт затмением Солнца 8 апреля, астрологи предупреждают – самый большой хаос ждет нас впереди.

Виной тому встреча повелителя перемен и революционных преобразований Урана с ответственным за расширение и рост Юпитером в знаке Тельца. Произойдет это 20 апреля. Астрологи рассказали, к чему приведет это небесное событие.

Что означает выравнивание Юпитер-Уран

Соединение этих двух планет усилит качества обоих. Когда дикая планета внезапных перемен столкнется с силами успеха, результаты обязательно будут драматичными. И это будут не только значительные прорывы, но и неожиданные крахи.

В момент выравнивания Юпитер-Уран вырастают революционные настроения. Люди желают действовать решительно и добиваться изменений здесь и сейчас, а не ждать, когда они произойдут естественным образом. Это часто приводит к прорывным открытиям, рождению выдающихся творческих идей, а еще к восстаниям, протестам и социальным революциям. Поскольку это сочетание сейчас произойдет в Тельце, мы также можем увидеть новые начинания и быстрые изменения в сфере финансов, сельского хозяйства, производства продуктов питания, ценностей и нашего отношения к природе.

Юпитер и Уран соединяются раз в 14 лет. Когда в прошлый раз они встретились в 2010 году в знаке Овна, состоялась "арабская весна" – серия протестов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, приведшая к свержению нескольких диктаторских режимов.

В созвездии Тельца эта взрывная пара в прошлый раз встречалась в мае 1941 года. На этот период пришлось завершение Лонодского блица – длившейся почти 9 месяцев серии жестоких бомбардировок британской столицы нацистами, взлом кода немецкой шифровальной машины "Энигма", которую считали неуязвимой, и рождение революционера в мире музыки Боба Дилана.

Чего ждать на этот раз

Эффект от встречи Юпитера с Ураном в Тельце будет длиться несколько недель. Поскольку Телец является земным знаком, мы, вероятно, увидим изменения, рост и волнение в областях, связанных с самой Землей. Так недавнее землетрясение на Тайване астрологи возлагают именно на приближение этого космического события.

На личном уровне Телец связан с нашим чувством собственного достоинства. Особенно сильно влияние выравнивания Юпитер-Уран ощутят Телец, Лев, Скорпион и Водолей. А что это будет за влияние? Астрологи утверждают, что мы сможем почувствовать освобождение через тотальное разрушение. Что-то, что будет казаться крахом, в действительности откроет новое поле для деятельности и подарит новые перспективы. Просто держите голову высоко и разум открытым. Да, изменения могут шокировать, но они принесут с собой пользу и дальнейшее развитие.

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