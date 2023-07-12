Время больших достижений: кому повезет до конца недели. Гороскоп Таро

Период с 12 по 16 июля принесет трудности и испытания некоторым знакам зодиака. Придется отстаивать свои права и бороться за место под солнцем. Настало время больших достижений, поэтому не следует бояться рисковать и выходить из зоны комфорта.

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Астрологи составили гороскоп Таро, что поможет найти некоторые подсказки. Овны достигнут важных карьерных целей, а Львам советуют отпустить прошлую любовь.

Овен

Приготовьтесь к важному шагу в профессиональной сфере. Астрологи советуют расширить горизонты и изучить новые источники дохода. Карьера выйдет на качественно новый уровень, а успех на работе повлияет на все сферы. Вы будете излучать уверенность и энергичность, вам захочется порадовать семью и партнера и, вероятно, поехать вместе в небольшое путешествие.

Телец

Доверяйте интуиции – умение вести переговоры и способность к эмпатии станут преимуществом в профессиональной сфере. Используйте терпение и сострадание, чтобы строить крепкие отношения и преодолевать любые трудности. В личной жизни будут царить любовь и гармония.

Близнецы

У вас появится шанс улучшить материальное состояние. Будьте уверены и целеустремленны, дело дойдет до новых проектов. Воспользуйтесь перспективными возможностями на работе, однако не берите на себя слишком много – вы можете опоздать с дедлайнами.

Рак

Сейчас самое время сосредоточиться на достижении карьерных целей. Рискуйте, идите вперед и верьте в свои силы. Возможно, у вас возникла идея, которую следует воплотить в реальный и перспективный проект. Вы ощутите вдохновение для творческих поисков.

Лев

Пора двигаться дальше и пересмотреть цели на будущее. Вы готовы начать новую главу с большим осознанием того, что для вас важно. Звезды советуют отпустить прошлую любовь и освободить в своем сердце место для настоящих, искренних и взаимных чувств.

Дева

Общайтесь вдохновляющими людьми – они могут помочь вам расти и развиваться. Ищите наставников или возможности для сотрудничества. Вам нужно понять, куда двигаться дальше. Проявите терпение и мудрость. Будьте справедливы и не пытайтесь осуждать тех, кто имеет неприемлемую для вас точку зрения.

Весы

Будьте аккуратны с последствиями своих решений в карьере. Тщательно взвесьте риски и подумайте, оправдывает ли вознаграждение усилия. Ваше поведение могут неправильно истолковать, поэтому старайтесь не докучать своими советами, если вас о них не просят. А вот в личной жизни звезды рекомендуют проявить инициативу.

Скорпион

Вероятно, вы будете чувствовать себя несколько растерянным – некоторые события в личной жизни вас очень расстроят. Придется принимать важное решение, однако вам может быть трудно сделать правильный выбор. На работе также возникнут проблемы, требующие решительных действий и дисциплины.

Стрелец

Наслаждайтесь любовью – ваши отношения войдут в период стабильности, гармонии и удовольствия. Однако на работе необходимо быть осторожными и четкими в принятии решений. Остерегайтесь иллюзий и розовых очков. Расставьте приоритеты по поводу целей и будьте практичными в финансовых делах.

Козерог

Стабильность, забота и достаток – основные слова, которыми можно охарактеризовать эту неделю. Это время для создания крепкого фундамента и углубления отношений. На работе вы получите новые возможности или придумаете идеи, которые могут принести долгосрочные вознаграждения.

Водолей

Любовь подарит много ярких впечатлений. Это время для смелых жестов, страстных проявлений чувств и новых приключений. Астрологи советуют принять важные решения, установить четкие цели и уверенно стремиться к реализации идей.

Рыбы

Эта неделя принесет стабильность и безопасность. Вам удастся создать прочную основу в отношениях с партнером. Цените любовь и стабильность. В карьере вас ждет успех, процветание и признание. Упорный труд и самоотверженность принесут существенный доход.

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