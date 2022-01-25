Водолеям откроются перспективы, а Львы избавятся от тревог: гороскоп на 25 января

Водолеям откроются заманчивые перспективы, а ко Львам придет покой, они избавятся от тревог и уравновесят свои эмоции. Тельцов кто-то может ввести в заблуждение, так что им не помешает рациональное мышление, а Стрельцы смогут удачно выступить перед публикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 25 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

В вашу голову приходят новые интересные идеи, и вы уже готовы их реализовывать. Впрочем, сегодня стоит протестировать их на небольшой фокус-группе, сделать опрос, насколько другим интересно то, что вы предлагаете.

Телец

Кто-то вас сейчас может ввести в заблуждение, пообещав целую кучу всего, а вы готовы впитывать эти фантазии, еще и многое додумаете сами. Спуститесь на землю и включите рациональное мышление.

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Близнецы

Профессиональные достижения сегодня будут достаточно значительными, вы словно подводите итоги своей профессиональной деятельности и осознаете, насколько же вы продвинулись вглубь предмета, постигли его тайны и поднялись вверх по карьерной лестнице.

Рак

Можно уже на время завершить свое затворничество и пойти в люди для того, чтобы не потерять навыки общения, да и обменяться с другими новостями и энергией. И это будут довольно радостные и долгожданные встречи.

Лев

Вселенское спокойствие приходит к вам сегодня, и все, что тревожило и не давало спать, ныне будет казаться таким незначительным, словом, ваш ум успокаивается, эмоции уравновешиваются, и уже можно спокойно идти дальше.

Дева

Самым продуктивным сегодня будет совместный труд, когда вы окружены единомышленниками, поддерживающими ваши самые безумные идеи, и готовы на любые подвиги и эксперименты, лишь бы вместе с вами сделать что-то ну очень экстраординарное.

Весы

Будет возможность проявить свои менеджерские навыки и немного поруководить людьми и процессами. Даже если вы долгое время не занимались управлением, вам это удастся легко, ведь и опыт есть, и желание, и коллеги к вам прислушаются.

Скорпион

Вами сейчас больше управляет страх, чем любовь. И сегодня лучше прийти в себя и не позволять кому-либо затуманить ваш разум. Найдите то место и время, где бы вы могли успокоиться и прийти в более ресурсное состояние.

Стрелец

Сегодня выступления перед людьми будут особенно удачными, ведь вы находите именно нужные слова, которые поднимают дух и вдохновляют на подвиги. К счастью, вы сами очень верите в то, о чем говорите, так что ваши зажигательные речи будут очень убедительными.

Козерог

С этого вторника вы можете приступить к освоению новых тем и территорий, вдруг захочется отправиться навстречу новым приключениям и вы, собрав опыт и навыки, делаете первые шаги в новом направлении.

Водолей

Рождается надежда на лучшее, и вы уже расправляете плечи, смелее идете вперед и приходите к выводу, что появляются довольно привлекательные перспективы, а не то все, что вы себе раньше представляли.

Рыбы

Вы сейчас будете больше заниматься приведением в порядок всего того, что у вас есть, чем завоеванием новых вершин. День подойдет для наведения порядка на своем рабочем месте или дома, смело выбрасывайте лишнее и расчищайте место для нового.

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