Успех в карьере, осуществление мечты или спонтанные решения: гороскоп на 11 февраля

Тельцам удастся реализовать почти все желания, а у Водолеев карьера обещает пойти вверх. Близнецы поднимутся социальным лифтом, а Скорпионы могут принять спонтанные решения и потратить больше, чем имеют.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 11 февраля. Детальнее читайте дальше.

Овен

Работы будет немало и самое главное, что и обираться не на кого, потому что вы себе сами поставили такую ​​высокую планку и нагрузили себя выше крыши. Но сил сейчас не слишком много, поэтому вряд ли вы со всем справитесь.

Телец

Вам сейчас удается реализовывать почти все свои желания, да еще и поступают все новые и новые предложения, расширяющие ваши горизонты и позволяющие убедиться в том, что много чего находится в ваших руках.

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Близнецы

Кажется, жизнь таки удалось, потому что вы сможете сегодня выше и выше подняться социальным лифтом, а еще - в собственных глазах и в глазах вашего окружения, словом, чувствуете себя уверенными и реализованными.

Рак

Вас накрывает ностальгия и милые воспоминания, вам захочется поговорить с друзьями или родственниками, вспомнить старые времена, когда, казалось, и небо было синее, и трава - зеленее. И у вас будет на это и время, и возможность.

Лев

Этот день следует тщательно распланировать, потому что дела будут настолько непростые и ответственные, что следует учитывать каждую минуту и ​​использовать ее с пользой. Да и лишний раз прокачать навыки самоорганизации будет не лишним.

Дева

Дорога, которую вы планируете совершить в ближайшие дни, может изменить вас и ваше будущее. И сегодня вы можете подготовиться и к этим изменениям, и к этой дороге, по крайней мере, изучить маршрут и сложить все необходимое.

Весы

Сейчас у вас какой-то очень спокойный период, будто вам позволяют отдохнуть, восстановиться и подготовиться к каким-то важным делам в будущем. А пока вы спокойно проводите время, размышляя и кайфуя от жизни.

Скорпион

Сейчас вы склонны позволить себе потратить больше, чем есть. И это будет спонтанное и эмоциональное решение, поэтому лучше отложить покупку и все же как следует обдумать и не торопить себя, потому что можете быстро разочароваться.

Стрелец

День благоприятен для завершения важных дел, процессов, проектов, отношений, ведь вы уже давно нуждаетесь в чем-то новом и не можете начать, потому что все еще занимаетесь чем-то другим, тратя попусту время, усилия, деньги.

Козерог

Наконец-то можно уже хоть в конце недели перевести дыхание и немного позволить себе расслабиться. Ибо вы поставили слишком высокую планку, которая некоторым может показаться слишком амбициозной и нереальной. Дайте себе возможность отдохнуть.

Водолей

Карьера обещает пойти вверх, и вот вы уже примеряете на себя новые обязанности и права, получите новые возможности, но и большую ответственность, так что ваши амбиции удовлетворены, и вы сами чувствуете себя очень счастливыми.

Рыбы

Хоть вы и приверженцы традиций и консерватизма, но бывают дни, когда хочется отойти от стандартов и сделать что-то невероятное. Вот и сегодня вы можете пойти против системы и хоть на один день стать бунтарями.

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