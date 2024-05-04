Ветер перемен в отношениях: шесть дней в мае могут повлиять на каждый знак зодиака

Май станет месяцем прорыва и возможностей. Все препятствия и проблемы наконец-то разрешатся, а некоторые знаки зодиака станут на путь богатства и процветания. В последний месяц весны подует ветер перемен в отношениях.

Астрологи рассказали о важнейших небесных транзитах, которые принесут кардинальные изменения. В мае нас ожидают шесть судьбоносных дат.

2 мая – ретроградный Плутон

Плутон, владыка подземного мира, начинает свою ретроградность в Водолее, вовлекая вас в поиск истин и глубокого исцеления. Ретроградный Плутон побуждает к переосмыслению и росту. Это нужно для того, чтобы вы могли лучше создавать отношения и жизнь на основе того, чего вы действительно хотите. Плутон попросит вас погрузиться глубже, прорабатывая детскую травму и проблемы в отношениях. Именно это путешествие позволит пролить свет на важные истины.

7 мая – новолуние в Тельце

Новолуние всегда символизирует новое начало. Энергия Тельца побуждает к рациональному и системному решению проблем. Телец является земным знаком, которым правит Венера, что делает его особенно мощным рычагом в решении любви. Этот транзит принесет больше ясности, понимания и покоя. Вы можете определить, куда направить свою энергию, чтобы создать гармоничные и стабильные отношения.

15 мая – Меркурий в Тельце

Меркурий переходит в знак Тельца 15 мая. Транзит будет способствовать налаживанию общения. На первый план выйдут темы коммуникации, взаимодействий и переговоров. Меркурий управляет контрактами и соглашениями, а влияние Тельца побуждает искать стабильность в партнерствах. Следует иметь ясное представление о том, что вы хотите и стратегический план, как этого достичь. Хотя жизнь будет неизбежно отличаться от того, что вы себе представляете, план, который вы составляете сегодня, – это мечта, которую вы реализуете завтра.

21 мая – начало сезона Близнецов

Энергия Близнецов поможет вырваться из затяжной депрессии. Используйте это время для налаживания личных и рабочих связей. Наслаждайтесь разговорами со своим партнером, отправляйтесь в путешествие на выходных или запланируйте что-нибудь новое, чем можно насладиться вместе.

23 мая – полнолуние в Стрельце

Полная Луна в Стрельце происходит напротив Солнца в Близнецах – этот контраст может помочь найти баланс между обязанностями и желаниями. Стрелец нуждается в более глубоком смысле, тогда как Близнецы могут предпочесть развлечения и мгновенные удовольствия.

23 мая Венера, планета любви, также перейдет в Близнецы, привлекая больше энергии и внося беспокойство в ваши отношения. Хотя в некоторых случаях это может помочь вам открыться для новой любви, но точно не принесет стремление к преданности.

25 мая – Юпитер в Близнецах

Юпитер, планета удачи и изобилия, перейдет в Близнецов 25 мая. Юпитер стремится расширить все сферы вашей жизни, а Близнецы собираются осветить темы, связанные с общением и удовольствиями. Стрелец, Рыбы и Водолей сильнее всего ощутят влияние этого транзита. Их ждут неожиданности в любви. Следует обратить внимание на то, что приносит наибольшую ценность в вашу жизнь.

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