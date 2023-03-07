Весна принесет большое счастье трем знакам зодиака: кто в списке

Весна 2023 года обещает быть исключительной, ведь шесть планет сменили знаки, а некоторые из них – впервые за десятки или даже сотни лет. Эти аспекты очень ускорят темп нашей жизни.

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Речь идет о транзите Сатурна в Рыбах, Плутона – в Водолее и Меркурии, а также о вхождении Венеры, Юпитера и Солнца в знак Овна. По словам астрологов, представители трех знаков зодиака почувствуют себя невероятно счастливыми.

Телец

Вы пережили эмоциональный и напряженный период, пришло время восстановить силы. Весна доставит радость, изобилие и подарит вдохновение для творчества.

Настало благоприятное время для повышения на работе или получения новой должности. Вы давно хотели инвестировать в прибыльный проект – начинайте действовать. Астрологи говорят, что 23 марта Плутон войдет в знак Водолея и этот транзит откроет новую, очень счастливую главу в вашей жизни.

В марте вы испытаете новые впечатления и яркие эмоции. Стоит только верить в себя и прислушиваться к интуиции.

Стрелец

Осталось немного подождать – совсем скоро весна принесет прекрасные новости. Особенно благоприятное начало весны будет касаться личной жизни. Вы почувствуете невероятную нежность и страсть к своему партнеру или встретите человека, который поможет вам познать настоящую любовь.

Весна – время рисков, так что не бойтесь сделать первый шаг. Будьте честны и искренни.

Благодаря упорному долговременному труду вы можете ожидать прибыли и интересных предложений в карьере. Вероятно, вам придется одолжить деньги, чтобы рискнуть в инвестициях. Но не вкладывайтесь в сомнительные проекты, избегайте лишних трат.

Рыбы

Вам следует сконцентрировать свою энергию на важных аспектах жизни. Проведите время с родными и близкими, встретитесь со старыми друзьями.

В марте вы почувствуете гармонию и баланс. Но вам придется отстаивать свои пределы и принципы. Хорошо подумайте, прежде чем принять какое-либо решение, ведь оно повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

Пора воплотить ваши самые смелые мечты в реальность. Весна подарит вам возможность добиться всего, о чем вы мечтали последние несколько лет.

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