Венера в Близнецах изменит жизнь: какие знаки подвергнутся влиянию

Венера дарит космическую энергию и влияет не только на романтическую сферу жизни. Транзит Венеры в Близнецах может кардинально изменить профессиональную сферу и повысить уровень заработка.

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По словам астрологов, во время прямого движения Венере нужно около года, чтобы завершить свое путешествие через все 12 знаков зодиака. Эта планета воплощает значение блаженства и изобилия. Вход Венеры в знак Близнецов побуждает к размышлению, изменит темп жизни и будет способствовать принятию важных решений.

Овен

Венера будет побуждать к общению и налаживанию связей. Вы будете в центре внимания. Ваш смартфон будет буквально "разрываться" от звонков и сообщений. Возможно, вам захочется отдохнуть от такого внимания и хлопот. Партнер поможет избавиться от тревог. В семье будет царить уют и гармония.

Телец

Венера даст вам преимущество в плане талантов, навыков и умений, поэтому вам следует использовать магию этого транзита через многочисленные потоки дохода. Независимо от того, будет ли это сообщение в блоге о вашем недавнем ремонте дома или важная ссылка, которой вы поделитесь с коллегами, социальные сети позволят "привлечь" большой поток финансов.

Близнецы

Ваша харизма будет стремительно расти. Если вы ищете работу, Венера поможет произвести блестящее впечатление и работодателей. Собеседования пройдут удачно. Перед вами откроются новые перспективы. Активной будет и личная жизнь. У вас появятся новые поклонники.

Рак

Вам захочется перемен, трансформации и переосмысления. Но окружение будет только сбивать вас с толку. Лучшие решения придут, когда вы начнете прислушиваться к своей интуиции. Это время отдыха, замкнутости и исследований.

Лев

Вы наладите связи с влиятельными людьми, которые откроют перед вами новые перспективы. В общем, это благоприятный период для важных начинаний. По словам астрологов, возможно, вам захочется новых знакомств и ярких впечатлений в личной жизни.

Дева

Когда Венера украшает ваш 10-й дом авторитета, репутации и публичности, растут шансы на получение высокооплачиваемой работы. Ваш опыт работы, целеустремленность, трудолюбие и упорство помогут открыть новые перспективы. Возможны даже служебные романы с руководством.

Весы

Поскольку Венера повлияет на ваш девятый дом неизвестной территории, вам захочется утолить свое любопытство с помощью путешествий и приключений. Рутина вам надоела, так что впереди – новые открытия. Романтические поклонники за границей могут заставить задуматься о переезде или отношениях на расстоянии.

Скорпион

Наступил благоприятный период. Удача придет в профессиональном плане – вы сможете заработать большую сумму денег. В личной жизни также будет гармония и уют. Вы будете чувствовать себя довольными и уверенными в завтрашнем дне.

Стрелец

Вам придется делать немаловажный выбор в личной жизни. Возможны конфликты и недоразумения. Венера будет проходить через ваш седьмой дом компромиссов, преданности и значимых людей.

Козерог

Наконец-то появится возможность вкладывать свою энергию в нечто ценное. Нужно позаботиться о здоровье. Звезды советуют рассмотреть онлайн программы тренировок и подписки на правильное питание, записаться в спортзал или начать утренние пробежки.

Водолей

Венера будет влиять на ваш пятый дом страсти, романтики и самовыражения. Вместе с тем вы будете много времени уделять работе, чтобы иметь возможность отложить деньги на что-то важное и сформировать финансовую подушку. Вечера звезды советуют провести в компании партнера или друзей.

Рыбы

Подумайте об идеальной эстетике своего жизненного пространства. Благоприятное время для ремонта, уборки, обновления интерьера и создания уюта. Также придется принять важное решение, которое в долгосрочной перспективе станет судьбоносным.

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