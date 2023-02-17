Венера перешла в Рыбы: кому гороскоп обещает хорошие новости

С 15 февраля планета любви, красоты, удовольствия и денег Венера перешла в знак Рыб. Этот транзит обещает массу перемен – от отношений до финансов и карьерных перспектив. И его влияние ощутят все знаки зодиака.

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Астрологи проанализировали, как именно изменилась ситуация на небосводе и рассказывают, какие события принесет Венера в Рыбах разным знакам. Узнайте свой прогноз далее.

Овен

Транзит Венеры поможет вам взять под контроль ваш пламенный темперамент. Вы сможете замедлиться и подвести определенные итоги. Вероятно, вы будете вести себя более романтично и участливо, чем всегда, и окружающие это заметят и оценят. Это хорошее время, чтобы отпустить любые обиды, за которые вы почему-то держитесь.

Телец

Вы сейчас склонны наслаждаться простыми радостями и развивать свои отношения. Также Тельцы могут ощутить тягу к творчеству и мечтательству. Этим можно воспользоваться, чтобы составить финансовые планы на будущее. Если вы думали о том, чтобы начать свой бизнес, транзит Венеры может дать вам соответствующий толчок. Но будьте реалистичны в своих ожиданиях.

Близнецы

Венера в Рыбах сделает вас более открытыми для новых отношений или углубления связи с нынешним партнером. Это хорошее время для романтики и близости. Но постарайтесь не слишком погружаться в свои мысли и мечты, вы можете упустить зарождение очень значимых отношений. Оставайтесь сконцентрированными на реальности и наслаждайтесь моментом.

Рак

Этот транзит принесет хорошие новости тем представителям знака, которые планируют создать семью или зачать ребенка. Также Венера принесет облегчение Ракам, имеющим проблемы со здоровьем. Для вас наступает удачный период для покупки недвижимости или инвестиций. Но будьте внимательны, подписывая любые юридические документы.

Лев

Для вас начинается период мира и покоя. В настоящее время вы можете заинтересоваться духовными или творческими практиками. Романтика тоже будет в ваших мыслях. Вы можете обнаружить, что вас привлекает кто-то сильно отличающийся от вашего обычного типажа. Приготовьтесь к тому, что ваша чувствительность к чувствам и нуждам других усилится. Также звезды советуют Львам сейчас сосредоточиться на своем личном росте.

Дева

Ваша социальная жизнь станет более интенсивной. Если вы одиноки, вы можете встретить особого человека, с которым у вас завяжутся долгосрочные отношения. Это также хорошее время, чтобы завести новых друзей. Существующая связь для Дев станет более романтичной и интимной. А еще вместе вы можете придумать и реализовать новый способ заработка денег.

Весы

Вы можете почувствовать тягу к новым знакомствам и вечеринкам – не сопротивляйтесь ей. Но будьте осторожны, чтобы не попасть в какую-нибудь драматичную ситуацию. Сосредоточьтесь на своих личных отношениях. Вы должны использовать положительную энергию Венеры, чтобы развивать существующие отношения или начинать новые. На работе продемонстрируйте все свои таланты – это принесет карьерный рост.

Скорпион

Если вы хотите начать новые романтические отношения, транзит Венеры подарит вам отличный шанс. Вы почувствуете себя более открытыми для любви и можете встретить человека, который покажется вам идеальной парой. В любом случае, позвольте сердцу вести вас. Также у вас наступает хороший период для карьерных свершений.

Стрелец

Венера в Рыбах склоняет вас к самоанализу и размышлению. Вам захочется духовных исканий и творческих начинаний. Следуйте за этими желаниями. Также транзит планеты станет для вас хорошим временем укрепить отношения с партнером. Вы будете более открытыми и любящими, что заставит вашего партнера чувствовать себя более привязанным к вам. Вы можете заметить, что стали тратить больше денег на вещи, которые доставляют вам радость, например, путешествия или впечатления.

Козерог

Сосредоточьтесь на своих целях и начните целенаправленно работать над их достижением. Ваша настойчивость и самоотверженность должны принести ощутимые плоды. Однако не забывайте и о личной жизни. Время, проведенное с близкими, позволит расслабиться и восстановить силы. Начните брать на себя больше ответственности за собственное счастье.

Водолей

Займитесь своей внешностью – это доставит вам удовольствие и повысит самооценку. Венера сделает вас более участливыми и понимающими, вам захочется помогать другим и жертвовать на благотворительность. Найдите хороший способ реализовать это желание. Откройте свой разум для новых убеждений.

Рыбы

Находящимся в отношениях представителям знака Венера принесет сильные эмоции. Вы можете почувствовать, что сильнее привязались к своему партнеру. Это если транзит пройдет для вас удачно. Если нет – обострятся мелкие конфликты, которые давно донимали вас. Если вы сомневаетесь в себе или игнорируете свою интуицию, это может привести к проблемам на работе.

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