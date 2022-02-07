Вдохновляющие новости, соблазны и новые возможности: гороскоп на 7 февраля

Близнецы получат вдохновляющие новости, а Водолеям откроются новые возможности для реализации их замыслов. Козероги же могут испортить себе правильный имидж и поддаться соблазнам.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 7 февраля. Кому в понедельник следует соблюдать закон, а кто будет общаться с интересными людьми, читайте дальше.

Овен

Сейчас не стоит как-то проявлять инициативу, потому что можете за это получить на орехи. Лучшая стратегия на сегодня – это быть очень законопослушными и правильными, выполнять все по закону и регламенту, ни на шаг не отступая от правил.

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Телец

Приходят интересные осознания и выводы, жизнь начинает игрывать новыми смыслами, в голове проясняется и вы уже видите, что для вас действительно важно, к чему вы стремитесь и каким образом можете этого достичь.

Близнецы

Вы получаете вдохновляющие новости, которые заставят вас разрабатывать новые варианты применения своих талантов, опыта и навыков. Поэтому мозговой штурм вам сегодня очень понадобится, чтобы придумать новые интересные схемы, которые приносили бы вам удовольствие и деньги.

Рак

Поставив перед собой очень амбициозные цели, вы сегодня тяжело трудитесь. Но вам нужно доказать себе, что способны на подвиги, поэтому вы, засучив рукава, целый день напряженно трудитесь над осуществлением своих замыслов.

Лев

Можете настолько увлечься какой-нибудь оригинальной идеей, что не сможете ни есть, ни спать, пока не броситесь ее воплощать, пока руки горят и хочется получить уже первые результаты.

Дева

Это будет день общения, но не с кем-попало, а с очень интересными людьми, примеру которых вам бы хотелось последовать. Вы будете не только слушать, но и активно обмениваться мнениями и идеями.

Весы

Лучшее времяпрепровождение сегодня - это тепло укутаться, погрузиться в себя, в собственные фантазии, или в чтение или просмотр чего-то волшебного и фантастического. Просто сейчас у вас есть неотложная потребность помечтать о чем-то сказочном.

Скорпион

Будете настолько увлечены своими делами, что можете даже забыть и о еде, и о сне, и об отдыхе – настолько вы будете погружены в свою работу, творчество, интересное и продуктивное общение.

Стрелец

Можете просидеть весь день в ожидании. И не надейтесь на скорые решения, ведь все эти вопросы, которые вы сегодня хотели решить одним махом, требуют испытания временем, поэтому займитесь чем-нибудь другим.

Козерог

Сегодня у вас будет возможность несколько испортить себе правильный имидж и пуститься в разнос. И действительно, сколько уже можно быть настолько образцовыми и праведными, что зубы сводит. Поэтому вы легко подвергаетесь разным соблазнам и провокациям.

Водолей

Вам открываются новые возможности для реализации ваших гениальных замыслов. Так что вы будете разрабатывать новые планы, новые направления, по которым хотели бы продвигаться и в будущем.

Рыбы

Вам приходится активизироваться, больше работать, не считаться с препятствиями, конкурентами и недоброжелателями, чуть ли не локтями расчищая себе дорогу. Также вы можете принять участие в каких-нибудь соревнованиях.

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