Важный выбор или отдых на природе: гороскоп на 30 октября для всех знаков зодиака

Близнецам придется сделать важный выбор, который повлияет на их будущее. Львы смогут отдохнуть на природе.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

В целом понедельник будет довольно спокойным, ничего слишком уж важного не происходит, вы будто отдыхаете от таких бурных и рабочих выходных, можете даже взять отгул за предыдущие напряженные дни.

Телец

Физическая и эмоциональная нагрузка сегодня будет достаточно значительной, она касается как работы, так и частных дел, вы сейчас решаете почти все проблемы мира. А заодно – своей семьи, коллектива, знакомых, причем, очень давних и подзабытых.

Видео дня

Близнецы

Определяете свой дальнейший путь и выбираете из нескольких направлений. Конечно, вам не привыкать к подобным манипуляциям, вы это делаете всегда и вот еще раз стоите перед выбором, куда двигаться дальше и что оставить за спиной.

Рак

Настроение сегодня поднимает вам веселая дружеская компания, в которую вы попадете. Но кроме приятно проведенного времени, в процессе общения может возникнуть одна перспективная идея, которую вы сможете реализовать все вместе.

Лев

Найдите сегодня возможность немного погулять, пообщаться с природой, где бы вы ни находились, даже если у вас достаточно загруженный день и плотный график, полюбуйтесь этой осенью и насладитесь последним теплом.

Дева

Финансовые вопросы сегодня решаются легко. Даже если вам нужно будет срочно найти внушительную сумму, она приходит совсем просто и довольно необычным путем. Да и варианты возвращения этих средств будут достаточно комфортными.

Весы

Сильные мира сего сегодня будут к вам особенно склонны. Неизвестно, чем вы так их очаровали, но ваши даже очень сложные и запутанные проблемы они решают быстро и даже не будут намекать на какие-то незаконные формы благодарности.

Скорпион

Вам сегодня будет скучно. Ничего не меняется, вы снова выполняете надоевшую работу, где все знаете, двигаетесь привычными маршрутами, встречаетесь со скучными людьми, которые не говорят ничего интересного, а только пересказывают старые истории.

Стрелец

Настроение сегодня приподнятое, ведь вы наконец-то беретесь за новые дела или проекты. Возможно, начинаете работать в новом месте или в новой должности, идете на обучение, посещаете какие-то новые места и знакомитесь с новыми людьми.

Козерог

Деловые предложения сегодня помогут вам не только хорошие деньги заработать, но и самореализоваться, а еще – испытать свои возможности, достичь очень высоких показателей и получить дополнительную порцию славы.

Водолей

Для бизнеса сегодня хороший день. Вы уже можете начать какие-то проекты и уйти подальше от фантазий и планирования, делать вполне конкретные шаги – начать регистрировать какие-то документы, инвестировать в товары или материалы.

Рыбы

Замедлите свою привычную беготню. И найдите время на какие-то более приятные занятия, чем выполнение своих привычных производственных функций. К примеру, купите себе что-нибудь красивое или вкусное, запишитесь к косметологу или на массаж.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.