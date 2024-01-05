Важный выбор или новые возможности: гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака

Овнам придется сделать важный выбор, от которого зависит их будущее. Перед Девами откроются новые возможности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 5 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Предстоит сделать очень важный выбор, от которого многое зависит. Но это будет довольно непростое дело, ведь нужно будет учесть немало разных факторов, предусмотреть и свою реакцию, и разные обстоятельства.

Телец

Сейчас нужно собраться с мыслями, в самоуглублении и рефлексии, понять какие-то важные философские вещи, например, определиться со своим предназначением и смыслом жизни. Будете разбираться с тем, кто вы, где вы и для чего вы здесь.

Близнецы

Самочувствие и общее настроение сегодня прекрасные, впереди какие-то замечательные события, к которым вы с удовольствием готовитесь, и наслаждаетесь даже процессом подготовки, а не только стремитесь к блестящему результату.

Рак

Не дает покоя ваше бурное воображение, фантазия сейчас бьет через край, вы создаете в уме целые новые миры, пишите сказки, сценарии, рождаете новые идеи, которые могут стать вашими целями на ближайшее время.

Лев

Главное сегодня – сохранять спокойствие и держать баланс, эмоционально не реагировать на все те всплески, которые происходят вокруг. Вы должны быть максимально уравновешены и поддерживать в таком состоянии еще и своих близких.

Дева

Новые возможности, которые сегодня появляются, вам дают надежду на то, что в дальнейшем вас ожидают очень интересные процессы. Вам будет интересно и исследовать свои таланты, познавать себя и добиваться новых целей.

Весы

Возникает необходимость срочно обратиться к каким-то официальным структурам, и это, как ни странно, вам таки удается, даже несмотря на то, что сейчас конец недели, и многие пытаются праздновать чуть ли не все новогодние праздники.

Скорпион

Желания сегодня сбываются, и это может быть настолько сказочно и неожиданно, что будет больше похоже на какие-то чудеса. Впрочем, все это может принимать такие невероятные и гипертрофированные формы, что в это будет сложно поверить.

Стрелец

К вам сегодня будут обращаться за советами и консультациями, вы становитесь именно тем надежным источником информации и эмоциональной поддержки, который всем нужен. Вы помогаете даже тем, что просто выслушиваете других людей.

Козерог

Могут произойти неожиданные изменения, когда вы выходите из дома утром с определенными мыслями в голове, а возвращаетесь домой совсем с другими планами. А может, и не возвращаетесь, а срочно куда-то отправляетесь.

Водолей

В конце недели захочется замедлить свою беготню, сосредоточиться больше на внутренних процессах, чем на внешних проявлениях. И вы будете решать какие-то свои личные вопросы.

Рыбы

Целой рабочей недели вам было недостаточно, и вы сегодня начинаете очень интенсивно работать, как будто решили все свои дела решить за один день. А тут еще и дома целая куча работы наберется.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.