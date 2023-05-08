Важный выбор или карьерный рывок: гороскоп до 14 мая для всех знаков зодиака

Львам придется сделать важный выбор, который определит их будущее. Дев ждет карьерный рывок.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 14 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Появляется возможность больше отдыхать и набираться сил для будущих свершений, может, даже хватит времени для того, чтобы переосмыслить свою жизнь и направления движения. У вас возникают новые желания, планы, идеи.

Телец

В начале недели вы будто чего-то ожидаете, все происходит не так быстро, как бы вам хотелось. Впрочем, к середине недели этот ступор исчезает, и вы уже можете запустить все процессы и достаточно быстро продвигаться к своим целям.

Близнецы

Будет много покоя, равновесия, природы и наслаждения этим чудесным миром. Даже несмотря на то, что вы успеваете и работать, много времени удается уделять тем делам, которые вам придают сил, а именно вашим увлечениям и личным вопросам.

Рак

Будет возможность убедиться в том, что настоящая любовь таки существует. Вы ведь перед собой увидите пример отношения к любимым людям, опеки и заботы. И захочется также почувствовать нечто подобное и создать все предпосылки для подобных отношений.

Лев

Выбор, который вам приходится делать на этой неделе, будет очень непростым, ведь вы налагаете на себя определенные обязательства, связывающие вам руки, но, с другой стороны, он дает и новые возможности, и новые шансы, и новые вызовы.

Дева

Сможете сейчас претендовать на высокий пост, но придется пройти через жернова очень тщательного отбора, приложить много усилий, чтобы доказать, что вы достойны того, чтобы возглавлять определенные проекты и большие коллективы.

Весы

В начале недели может быть немного скучно, ведь все будет правильно и медленно, никаких ярких событий не предвидится, вы просто выполняете свои функции, а хочется чего-то большего. А конец недели обещает любовные приключения.

Скорпион

Рабочие моменты вас сейчас будут радовать и вдохновлять на то, чтобы перепрыгнуть свою привычную планку и достичь определенных высот, ведь перед вами раскрывают привлекательные перспективы перехода на другой уровень.

Стрелец

Ваше обаяние сейчас играет большую роль в вашей деятельности, ведь благодаря вашему шарму вам удается привлечь к себе людей, укрепить родственные и дружеские отношения, которые помогут получить определенные материальные бонусы.

Козерог

Небольшое замедление этой недели сыграет свою важную роль, ведь вы сможете завершить все давние дела, подвести черту в определенных направлениях, может, даже принудительно что-то завершить, чтобы не тратить понапрасну силы.

Водолей

Кажется, что жизнь налаживается, ведь и настроение улучшается, и количество денег увеличивается, да и люди вокруг словно превращаются в ангелов. И ваша душа раскрывается навстречу этим приятным переменам.

Рыбы

Неделя может быть довольно бурной и многолюдной, ведь у вас на повестке дня и разные официальные мероприятия, и гулянки, и вечеринки, где вы можете и на людей посмотреть, и себя показать, еще и развлечься с друзьями, коллегами, родными и близкими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.