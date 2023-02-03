Важный выбор или денежная удача: гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

Овнам нужно будет сделать важный выбор, и это может даться нелегко. Козерогов ждет денежная удача.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Важно будет сегодня выбрать один из двух или нескольких вариантов, и это займет немало усилий, ведь вы не знаете наверняка, где вы найдете, а где потеряете, где именно тот "пан", а где придется смириться с тем, что "пропал".

Телец

Разные искушения и провокации вам сегодня не дают покоя, но вы уже и так долго были слишком праведными и правильными, поэтому не помешает немного взбодриться и для разнообразия испортить свою безупречную репутацию.

Близнецы

Вас окружают интересные люди, которые вдохновляют если не последовать их примеру, так всячески изучать опыт, тесно общаться, обмениваться мнениями, идеями, даже создавать какие-то общие проекты.

Рак

Жизнь заиграет новыми красками, становится еще интереснее жить. И это не только потому, что уже повеяло весной. У вас в голове будто проясняется, становятся более ясными те пути, куда вам хочется идти.

Лев

Сегодня не очень много событий, все как замерло, вы не можете активно двигаться, будто попали в какой-то кисель или ловушку. Да и особого желания что-то делать у вас не будет. Поэтому лучше займитесь какими-нибудь приятными личными делами.

Дева

Будет шанс стать наставником для молодого подрастающего поколения, когда ваши опыт и навыки очень потребуются начинающим, и вы возьметесь их учить всему, что умеете сами. Не будьте жадиной, поделитесь знаниями.

Весы

Вам нужно собраться с мыслями и разобраться в одной сложной ситуации, и от того, какие выводы вы сделаете, зависит и ваш дальнейший успех, так что сделайте на сегодня некую паузу в работе и уделите больше внимания мыслительным процессам.

Скорпион

Новые планы и направления, которые вы сейчас осмысливаете и разрабатываете, могут стать значительным прорывом, нужно только найти тот же пусковой механизм, который превратит замысел в совершенно конкретную рабочую схему.

Стрелец

День посвящен эмоциональной благотворительности, ведь у вас будет возможность выслушать чужие жалобы и слезы, посочувствовать, поддержать и даже наставить на путь истинный, то есть дать достаточно дельные советы, которые действительно помогут другим выйти из кризиса.

Козерог

Материальные или финансовые возможности значительно улучшаются, вы уже позволяете себе какие-то приятные излишества, а не только минимум выживальщика, и это приносит эмоциональный подъем, жизнь кажется веселее.

Водолей

Хоть для путешествий сейчас не совсем удачное время, но вам может поступить очень привлекательное предложение, и вы мысленно уже нарисуете прекрасные перспективы и начнете продумывать маршрут и изучать все тамошние туристические достопримечательности.

Рыбы

Весь день переполнен запредельным количеством дел, напряжение будет огромным, ведь все они важные и срочные, ни одно вы не можете отменить или перенести. Вот и носитесь целый день, как белка в колесе, мечтая о том, чтобы хоть немного присесть и перевести дыхание.

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