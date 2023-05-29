Важные встречи или проблемы: гороскоп на 29 мая для всех знаков зодиака 

Овны много времени будут проводить на встречах, которые очень повлияют на их будущее. Козероги столкнутся с проблемами.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Предстоят встречи с очень важными и уважаемыми людьми, от которых многое зависит, будете решать сложные вопросы, проводить непростые переговоры, которые могут завершиться очень даже непредсказуемо.

Телец

Придется снова пожертвовать всем своим свободным временем, иногда сном и едой для того, чтобы выполнить какие-то срочные производственные задачи. И вас никто не заставляет, это ваша собственная инициатива, потому что вам интересно будет преодолеть все эти преграды.

Близнецы

Есть возможность наконец закончить очередной этап в жизни или работе, подвести черту и сделать определенные выводы. И именно сейчас нужно будет проанализировать свои ошибки и удачные ходы для того, чтобы в дальнейшем избегать подобных проколов.

Рак

Будет желание попробовать что-нибудь новое. И это будет касаться как разных интересных занятий, так и разных жизненных аспектов. К примеру, появляется возможность отведать новое блюдо, отправиться в новое место, заняться новым видом творчества, использовать новую технику или технологии.

Лев

С огромным количеством задач, которые перед вами сегодня будут стоять, удается справиться только благодаря правильной расстановке приоритетов. Поэтому потратьте немного времени для того, чтобы установить, что нужно сделать в первую очередь, а что и подождать может.

Дева

Хоть сегодня и понедельник, но вы сейчас завершаете какие-то важные дела, с которыми не справились на прошлой неделе. И это довольно правильное решение, потому что вам очень важно очень внимательно и внимательно проверить, действительно ли вы справились со своими задачами.

Весы

Сложные ситуации могут сложиться из-за горячности и достаточно эмоциональных высказываний, вы можете наговорить много лишнего, о чем потом пожалеете. Поэтому лучше держите язык за зубами.

Скорпион

Этот день может быть физически очень тяжелым, даже утомительным, когда работы будет немало, и не вся она доставляет вам радость. А тем более, когда вас заставляют что-то делать или нет у вас какого-то особого выбора.

Стрелец

Начинаете эту неделю на подъеме, возможно, будете что-то праздновать или просто радоваться тому факту, что у вас все хорошо, хотя могло быть совсем по-другому. И не стоит чувствовать какую-то вину, просто порадуйтесь этой жизни, несмотря ни на что.

Козерог

Сталкиваетесь с тем, что большинство процессов сегодня буксуют и вы с этим ничего не можете сделать: то исполнители бастуют, то техника отказывает, то документы где-то теряются, словом, все идет совсем не так, как вы себе представляли.

Водолей

Мысленно вы уже отдыхаете, или, по крайней мере, все ваши помыслы и дела направлены на то, как лучше организовать собственный отпуск или отдых вашей семьи: изучаете разные возможности, составляете бюджет, покупаете билеты.

Рыбы

Руки у вас будут связаны. То ли обязательствами, то ли обстоятельствами, то ли субординацией, и вы, как бы ни стремились, не можете ничего сделать. Возможно, просто не пора действовать активно, смиритесь с обстоятельствами и готовьте другие планы.

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