Важные встречи или перемены: гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака

Раки встретятся с человеком, который для них очень важен. Стрельцам придется менять планы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 20 октября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Хороший день для того, чтобы привлечь на свою сторону единомышленников, собрать соратников и создавать что-то вместе. Начать можно пока на уровне создания идей, проведения мозговых штурмов и подготовительных работ.

Телец

День активного общения, когда вы постоянно находитесь среди людей, разговариваете, советуетесь, выслушиваете жалобы или советы. Окажется, что в вашей поддержке очень нуждаются другие люди и вы можете ее предоставить.

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Близнецы

Вы в последнее время стали популярными, сегодня вам снова будут предлагать перспективное сотрудничество. И вы уже можете торговаться и договариваться о лучших условиях для себя.

Рак

Будете иметь возможность пообщаться с важным для вас человеком, с которым когда-то потеряли связь. И вот вы снова нашлись, и есть много о чем рассказать друг другу, обменяться полезной и интересной информацией.

Лев

Можете сегодня повысить свой статус, получить награду, услышать приятные слова о ваших личных и профессиональных качествах. И таким образом повышается ваша оценка, а с ней можно повышать стоимость своих товаров или услуг.

Дева

Будущее открывает перед вами некоторые свои тайны, узнаете планы ваших партнеров, которые вам пока не озвучили. И это может стать как приятным, так и не очень приятным сюрпризом.

Весы

Испытываете безудержное желание что-то изменить вокруг себя: то ли срочно ремонт сделать, то ли переехать в другое жилье, то ли мебель переставить, то ли одним махом выбросить все то, что вы долгое время накапливали

Скорпион

Распределите сегодня свое время и усилия таким образом, чтобы успеть и все свои основные обязательства выполнить, и семье уделить внимание, и о себе не забыть и какие-то свои давние желания осуществить.

Стрелец

Вдруг приходят перемены, хотя день будет подробно и заранее спланирован. Но сегодня врываются разные неожиданные факторы и форс-мажоры, приходится отказываться от планов и перенастраиваться.

Козерог

Будьте сегодня особенно внимательны к разным деталям, суммам, цифрам, мелочам, которые могут казаться на первый взгляд незначительными, но в будущем могут запустить целую кучу различных неприятностей.

Водолей

Сегодня на вас неожиданно падает дополнительная ответственность, от которой вы не можете отказаться. А учитывая, что у вас и так слишком много планов и обязанностей, физически будет достаточно трудно справиться со всем этим.

Рыбы

Вы сейчас начинаете ценить привычные вещи, к которым раньше были безразличны. Такие, например, как стабильная работа, общение с родными и хорошими знакомыми людьми, распланированный отдых. Возможно, это на вас так влияет осень.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.