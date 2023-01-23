Важные новости или конфликты: гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Близнецов ждут важные новости, это вдохновит их покорять новые высоты. Девам грозят конфликты.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Люди нуждаются в вашем лидерстве, вас чуть ли не будут умолять возглавить какое-то направление или структуру, причем просят как руководство, так и сотрудники, поскольку вполне вам доверяют и верят в вашу мудрость и организационные способности.

Телец

Сегодня ничего вокруг вас не существует, только работа, которую срочно нужно выполнить. Впрочем, некоторые бессознательные или коварные коллеги постараются вас всячески отвлекать, и вы можете не справиться с задачей.

Близнецы

Новая информация будет вдохновлять вас на большие изменения. Кто-то вам даст определенную надежду, которую вы всем сердцем примите, поверите в ее реальность и в свою счастливую звезду. И будете всеми силами приближать желанное прямо с сегодняшнего дня.

Рак

Потребуется здравый ум и деловая хватка для того, чтобы понять все выгоды от складывающихся вокруг вас обстоятельств. Не следует упускать те прекрасные возможности, которые сегодня перед вами нарисуются.

Лев

Проведете этот день в пути или усиленно готовясь к перемещению. Возможно, возникает потребность в переезде, поэтому вы составляете маршрут, собираете и упаковываете вещи, договариваетесь о грузчиках и перевозке.

Дева

С вами сегодня не все будут соглашаться, даже те подчиненные, которые обычно бывают достаточно лояльными, могут вставлять свои пять копеек и качать права. А может, вы действительно были в чем-то не правы и стоит прислушиваться к их аргументам.

Весы

Сегодня нужно будет опираться на поддержку других, а не играть свою игру, ведь коллективные усилия будут иметь больший вес, чем ваши силы. Какими бы умными и умелыми вы ни были, все же сумма усилий имеет большие шансы на победу.

Скорпион

Ощутите прилив сил после того, как кто-то вам напомнит какие-то очень приятные подробности из вашего прошлого. Возможно, именно там вы найдете методы решения тех неотложных проблем, над которыми в последнее время ломаете голову.

Стрелец

Старайтесь сегодня как можно больше вложить в вашу деятельность, особенно если это ваш частный бизнес, а не наемная работа. Ведь именно сегодня закладываются какие-то важные устои, на которых потом вырастет и расцветет ваше дело.

Козерог

День может принести разочарование, ведь то, чем вы занимаетесь длительное время, уже не дает ярких впечатлений, да и результаты уже не такие, как раньше. Поэтому вы задумаетесь над тем, какие новые моменты внести для оживления интереса и получения лучших результатов.

Водолей

Если вы сегодня начинаете новое дело и поэтому очень нервничаете, то это вполне нормальное явление, ведь часто мы воспринимаем неизвестное как опасное, а вы ступаете на неизвестную тропу, где нет гарантий. Но другого выхода нет – нужно идти.

Рыбы

Пытаетесь везде успевать, все делать четко и по графику, и это будет хоть и непросто, но вам удается найти ту золотую середину, когда и нагрузка есть, и отдых, и даже о личной жизни не забываете, что очень странно при такой напряженной работе.

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