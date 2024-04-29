Важное решение или романтика: гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака

Овнам придется принять важное решение, которое повлияет на их будущее. Весы смогут наслаждаться романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 29 апреля. Узнайте, что ждет вас

Овен

Предстоит принять важное решение. Времени на размышления нет, поэтому готовьте монетку – орел или решка? Хотя с вашей удачей монетка вполне может приземлиться на ребро. Может быть, лучше использовать магический мяч?

Телец

Испытываете непреодолимое желание двигаться дальше и развиваться. Возможно, это будет новое образование или новый уровень частного бизнеса… Кто знает, возможно, вы уже завтра откроете школу для сверхлюдей или стартап по выращиванию криптовалютных деревьев.

Близнецы

Сегодня ваши финансы растут как на дрожжах. И лучше всего то, что вы можете потратить эти деньги на свои удовольствия или вложить их в то, что действительно нравится. Почему бы не купить аквапарк или инвестировать в разработку скоростных кроссовок?

Рак

Сегодня вы активно работаете с документами. Подписание соглашений, просчет бизнес-планов, изучение законодательных актов и наконец оформление документов… Возможно, вы станете владельцами какой-то недвижимости, земли или бизнесов.

Лев

Сегодня у вас столько работы, что даже пчелы могут показаться ленивыми рядом с вами. Но не волнуйтесь, немного отдыха все же возможно, хотя бы во время пятиминутного перерыва между задачами.

Дева

Перед вами открываются новые возможности самореализации. Возможно, вы решите научиться чему-то новому, к примеру, плетению корзин из трубочек или искусству управления временем. Кто знает, возможно, у вас впереди слава чемпиона мира по чему-то очень необычному.

Весы

Любовь заполоняет вашу голову настолько, что вы даже забываете, как дышать. То ли у вас произойдет возвращение к прежним или новые романы – вы, несомненно, станете главным героем и режиссёром в собственной мыльной опере.

Скорпион

Вы погружаетесь в целый океан ностальгии. Старые идеи, друзья, воспоминания… Вы так увлечены прошлым, что не удивляйтесь, если вдруг опомнитесь в своей старой фате, просматривая фотоальбом или видео вашей первой свадьбы.

Стрелец

Вас ждут отличные новости! И эта информация будет настолько чудесна, что вы готовы взять отгул и устроить праздник. Возможно, вам даже удастся убедить руководство провести карнавал прямо в офисе.

Козерог

Сегодня у вас неторопливый и тихий день. Даже если вы захотите работать, ничего не получится – все вокруг находятся в спящем режиме. Поэтому не проявляйте излишней активности, возможно, лучше устроить конкурс на лучшего имитатора ленивца.

Водолей

Вы в ожидании больших событий, которые должны вот-вот начаться, но что-то мешает. Ждите какого-то знака, но не забудьте, что иногда знаки – это просто знаки, а не приглашение для участия в гонках.

Рыбы

Сегодня ваша интуиция на высоте! Вы можете предсказать будущее, даже если логика вам кричит совсем о другом. Словом, если вы чувствуете, что время покупать лотерейный билет или учиться танцевать танго – слушайте свой внутренний голос!

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 год станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.