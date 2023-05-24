Важная встреча или проблемы: гороскоп на 24 мая для всех знаков зодиака 

Ракам предстоит важная встреча, они могут получить очень выгодное деловое предложение. Весы столкнутся с трудностями

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

На горизонте вырисовываются новые проекты, которые будут очень привлекать вас. Впрочем, будете очень сомневаться, ведь от вас требуется незаурядное мужество для того, чтобы все бросить и прыгнуть в неизвестность без каких-либо гарантий приземлиться.

Телец

Сосредоточьтесь сегодня на одном-единственном важном деле, которое вы уже долгое время не в состоянии решить. И приложите все усилия для того, чтобы наконец справиться и больше никогда не возвращаться ко всем этим вопросам.

Близнецы

Настроение стремительно поднимается, поскольку и денег вам подкинут, и перспективы светлые нарисуют, и о надежном фундаменте позаботятся. Вам нужно только подключить интуицию, представить все эти перспективы и согласиться или отказаться.

Рак

Приятное знакомство сегодня может привести к выгодным контрактам. И вообще отношения могут выйти на новый уровень, как личные, так и деловые. К примеру, вам могут предложить как руку и сердце, так и продолжительное сотрудничество.

Лев

День не будет выделяться из других, наполненных ежедневными хлопотами, домашними делами, семейным общением и привычной будничной работой, которая уже немного надоела. Разве что вас развлечет какое-нибудь интересное мероприятие вечером.

Дева

Уединение сегодня будет чрезвычайно продуктивным, ведь никто и ничто не будет мешать вам думать, анализировать, копаться в подсознании и дальних закоулках вашего ума и находить там немало полезного.

Весы

Можете столкнуться с принуждением, когда вас будут побуждать сделать что-то такое, что вам не просто не нравится, а еще и противоречит вашим ценностям и идет вразрез с вашими намерениями и желаниями. В конце концов, вы способны найти аргументы, чтобы отказать.

Скорпион

Столкнетесь с происками конкурентов и даже товарищей, которые внезапно могут показать свою сущность и начать вставлять вам палки в колеса. В конце концов, уже давно пора научиться различать тех, кто действительно к вам благосклонен, а кто враждебен.

Стрелец

Фантазия у вас сегодня может разгуляться чрезвычайно мощно, ведь вам предложат кое-что вообразить, и вы будете чуть ли не грезить всеми этими красивыми образами. К сожалению, действительность будет очень далека от ваших мечтаний.

Козерог

Не игнорируйте сейчас разные источники поступления информации, ведь есть большая вероятность получить нужные вам новости или сведения чуть ли не из сплетен или отрывка услышанного разговора. Так что навострите уши и внимательно слушайте все вокруг.

Водолей

Можете выступить спонсором какого-то проекта или человека, даже если раньше не собирались этого делать. Но кто-то настолько растрогает вас, возьмет за сердце, что вы будете готовы взять на себя определенную часть расходов.

Рыбы

Сегодня все ваши передвижения могут оказаться под вопросом. То ли достать билеты будет сложно, то ли машина не заводится, то ли трамваи остановятся, но будет нелегко добраться туда, куда вы планировали. Поэтому на всякий случай разрабатывайте и другие варианты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.