Важная встреча или карьерный рывок: гороскоп на неделю до 5 ноября для всех знаков зодиака

Жизнь Дев может кардинально изменить одна встреча. Скорпионы совершат карьерный рывок.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 5 ноября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Порадует личная жизнь, она добавит немного красок, подъема и незабываемых эмоций. Также будет много разных контактов, встреч, свиданий, посиделок в кругу друзей и родных.

Телец

Отдыха будет больше, чем работы. У вас будет возможность немного сбавить обороты, побыть в каком-нибудь тихом и спокойном месте и не слишком напрягаться. Возможно, даже проведете какие-то оздоровительные курсы и лечебно-профилактические манипуляции.

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Близнецы

Наступает очень важный период этого года, когда вы должны решить очень фундаментальные вопросы, касающиеся вашего бытия. К примеру, переехать на новое жилье, сменить работу, партнера, предпочтения.

Рак

Потребуется замедлить темп своей жизни для того, чтобы разобраться с тем, куда же вы идете и чего хотите. Ведь в привычной беготне вам будет сложно сосредоточиться и определиться с приоритетами.

Лев

Возникает вопрос выбора, который будет легче сделать, если вы отключите голову прислушаетесь к интуиции и будете принимать решения сердцем и ощущениями, реагируя на то, насколько вы будете себя приятно чувствовать в случае того или иного выбора.

Дева

Одна встреча, которая состоится на этой неделе, может кардинально изменить вашу жизнь. Впечатление от человека или коллектива может быть настолько ярким и впечатляющим, что вы примете неожиданное решение.

Весы

В заблуждение вас может ввести довольно спокойное начало недели, когда работы у вас будет не очень много. Но с середины недели вдруг начинается активное движение, когда вам предстоит показать высокие показатели и хороший профессиональный уровень.

Скорпион

Стоит сейчас соглашаться на повышение, даже если вам будет казаться, что вы еще недостаточно готовы к таким испытаниям. Разберетесь уже на месте, у вас будет достаточно времени и помощников для этого.

Стрелец

На этой неделе лучше принимать решение очень быстро, не откладывать ничего в длинный ящик, как только у вас возникла какая-то идея или сформировался план – сразу приступайте к реализации, чтобы не упустить отличные возможности.

Козерог

Будете искать общий язык с коллегами и партнерами, вам нужно будет сформировать дружный коллектив единомышленников, с которым вы можете решать самые сложные вопросы и создавать самые амбициозные проекты.

Водолей

Будет немало работы на будущее, ведь все ваши мысли и действия направлены не то чтобы реализовать какие-то замыслы. Вы можете что-либо тщательно планировать, рассуждать, как лучше этого достичь, искать партнеров и инвесторов.

Рыбы

Будет хороший повод для празднования или иного варианта совместного времяпровождения. Сегодня вы собираетесь на какую-нибудь вечеринку, завтра планируете культурное мероприятие с друзьями, а на выходные вас на свадьбу приглашают.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.