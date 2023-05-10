Важная победа или опасность: гороскоп на 10 мая для всех знаков зодиака 

Овны получат важную победу, достигнув цели, которая для них имеет огромное значение. Ракам грозит опасность, им стоит быть осторожнее.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Цель, хотя и промежуточная, сегодня будет достигнута, особенно если вы управляете людьми или проектами, а не работаете самостоятельно на свой страх и риск. Ибо коллективная работа сейчас особенно успешна, поскольку ответственность вы разделяете на всех участников процесса.

Телец

У вас сегодня найдется время не только на выполнение своей привычной работы, но и на творчество, которое помогает вам поднять настроение и превращает даже скучный и стабильный день в что-то очень положительное и приподнятое.

Близнецы

Категорически не рекомендуется сидеть на месте и ждать у моря погоды. Нужно куда-то двигаться, к чему стремиться и совершенствоваться. И любые действия, направленные на продвижение, сегодня запускают мощный механизм восстановления и развития.

Рак

Интуиция у вас сегодня будет просто вопить, предупреждая о том, куда не нужно идти и чего не нужно делать. И только от вас зависит, прислушиваться ли к своему внутреннему голосу и обойти острые углы, или с разбегу налететь на неприятности.

Лев

Ваши внутренние убеждения сегодня могут вам помешать достичь желаемого. Но, к счастью, вы осознаете, что сами стоите у себя на дороге и именно из-за тех ограничений вы не можете раскрыться в полную силу.

Дева

Приходится достаточно долго раскачиваться и постепенно въезжать во все производственные вопросы. Вам постоянно что-то мешает, и вы пытаетесь по мере сил как-нибудь решить все проблемы. К сожалению, чуда не происходит, и до конца дня вам мало что удается совершить.

Весы

Целый день вы проводите среди людей, постоянно на виду, общаетесь, что-то обсуждаете и даже выступаете перед людьми, участвуете в официальных или светских мероприятиях, где много разнообразной публики.

Скорпион

День обещает быть очень тяжелым, ведь приходится много работать, забыв об отдыхе и еде. А работы накопилось столько, что ее следует распределить на несколько дней, чтобы совсем уж не падать с ног от усталости.

Стрелец

День словно выпадает, и какие бы вы серьезные планы вы сегодня не строили, но ничего не удается достичь. Но эта пауза будет вам полезна, поскольку убережет от поспешных решений, которые могут вам повредить.

Козерог

Могут случиться небольшие финансовые разочарования, например, когда вам выдадут сумму, значительно меньшую, чем та, о которой вы договаривались. Может, вообще все выплаты прекратят или перенесут на неопределенное время.

Водолей

Будете заниматься финансовыми делами – получать запланированную зарплату или внеплановые прибыли, распределять расходы, отдавать долги, заполнять квитанции, оформлять бумаги, страховки, справки.

Рыбы

Сейчас – очень ответственный день, когда вы должны сделать важный шаг, решиться на глобальные изменения, которые коренным образом изменяют вашу дальнейшую жизнь. Но вы можете решить остаться на месте и ничего не менять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.