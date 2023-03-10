В марте три знака зодиака начнут новую жизнь: кто вытянет счастливый билет

Первый месяц весны пройдет под лозунгом перемен и свершений. Сатурн в знаке Рыб и Плутон в Водолее будут способствовать новым начинаниям, открытиям, толчкам и важным решениям.

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По словам астрологов, март будет многообещающим. Это лучший период года, чтобы начать все с нуля и расстаться с травматическим прошлым. Для трех знаков весна будет особенно благоприятна для обновления.

Телец

Тельцам следует подготовиться к очень приятным новостям. Март принесет большие доходы. У вас появится много профессиональных возможностей улучшить свое материальное состояние.

Вы будете чувствовать прилив энергии. В течение месяца вас будут сопровождать успехи и хорошее настроение. Возможно, пора бросить вызов судьбе и воспользоваться открывающимися на вашем пути возможностями? Вам понадобится концентрация, стойкость и решительность.

Особенно успешными будут творческие проекты. Вы получите то, что вы хотите. Ваши идеи заметят и оценят. Признание расширит горизонты перспектив. В марте не исключена неожиданная встреча, так что одиноким Тельцам следует быть готовым к бурному роману.

Лев

Изменение окрежения приведет к увеличению производительности, а это, в свою очередь, принесет вам значительные финансовые прибыли. Вы можете открыть новый источник дохода, не замечаемый ранее.

По словам астрологов, Львы в марте получат важное предложение касаемо личной жизни. Это может быть предложение руки и сердца, переезда или совместного семейного бизнеса. Подумайте, готовы ли вы взять на себя новые обязанности.

В целом март пройдет под знаком изменений, которые принесут потом стабильность и комфорт.

Дева

Девы все будут делать быстро, качественно и правильно. Конечно, это приведет к тому, что их усилия не пройдут зря.

Весной следует расставить точки над "i" в нерешенных вопросах или конфликтах. От вас потребуют взвешенности и терпения.

Приход весны принесет перемены в личной жизни. Если в ваших отношениях произошел разлад, есть все шансы восстановить любовь и снова быть вместе. Одинокие Девы, вероятно, встретят любовь – и появится она тогда, когда ее меньше всего ожидают.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что вскоре Плутон приступит к уникальному переходу в знак Водолея. Этот транзит изменит жизнь знаков зодиака на несколько десятилетий.

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