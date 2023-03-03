В космосе произойдут серьезные изменения: что гороскоп обещает всем знакам в марте

С точки зрения любви и отношений, март будет романтичным месяцем. Но влюбленным придется прямо разговаривать друг с другом (как вариант – писать любовные письма) и четко расставлять границы. Будьте честны и определяйте приоритеты четко.

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Астрологи также составили любовный гороскоп на март 2023 для каждого знака отдельно. Узнайте, какие романтические сюрпризы готовит этот месяц вам.

Овен

Вам тяжело открывать свое сердце и чувствовать себя уязвимо. К счастью, именно в марте вы найдете или откроете с новой стороны человека, который вам в этом поможет. Вам может даже показаться, что этот человек способен видеть вашу душу, что редко можно найти в любви. Ближе к концу месяца, когда Солнце войдет в ваш знак, а Луна переродится, вы можете ощутить прилив уверенности и влечение к мечтам о любви. Позвольте космической энергии направлять вас.

Телец

Вы почувствуете, что никто не знает вас так, как ваш любимый человек. Ваши идеальные отношения могут иметь медленное, но стабильное начало, особенно если любовь рождается из дружбы. Так что, если вы почувствуете желание превратить вашу дружбу в нечто несколько большее, действуйте. Или наоборот – станьте самым лучшим другом для давнего партнера. Во второй половине месяца вы почувствуете на себе внимание множества поклонников. Это может быть именно то, что вам нужно, ведь всем нравится чувствовать себя желанными. Но обязательно подумайте, что поможет вам чувствовать себя уверенно в отношениях. И не рассказывайте людям слишком много о своей романтической жизни – звезды советуют беречь любовь в тишине.

Близнецы

В марте будьте открыты и честны в романтических отношениях – это ваш месяц. Флиртуйте с любимым человеком, разговаривайте на языке понятных намеков. Чем больше романтики будет в вашей паре, тем лучше. В середине месяца вы можете задуматься о том, что поможет вам чувствовать себя стабильно и безопасно в романтических отношениях. Задумайтесь, на чем вам нужно сосредоточиться, чтобы добиться желаемого уровня близости. Вы можете открыть в себе сокровенные желания. Ваша любовная жизнь станет более полноценной в течение марта.

Рак

Пора двигаться вперед. Заканчивайте, что уже не возродить, и сосредотачивайтесь на своем будущем. Вам предстоит многое сделать, увидеть и исследовать в своей любовной жизни. И март станет идеальным месяцем, чтобы сосредоточиться на своем следующем большом приключении – с партнером или без него. Во второй половине месяца для вас существует большая вероятность встретить особого человека. Также вы можете почувствовать желание поддержать своего любимого в его мечтах или получить от него поддержку. Будьте открыты для перемен. Конец марта может стать для вас идеальным временем для работы над принятием вашего самого глубокого и тайного. желания.

Лев

Не молчите, рассказывайте о своих желаниях. Ваша чувственность сейчас на высоте и важно работать над ней вместе с вашим партнером. Это позволит установить близкие и здоровые отношения. Сосредоточьтесь на том, что вы цените в любви, и отпустите любые тревоги, до наступления полнолуния в середине марта. Тогда вы сможете почувствовать себя более открыто в личной жизни. Говорите о том, что вам нужно от отношений, или стремительно входите в новые. К концу месяца в ваших романтических отношениях и с вашим партнером начнется интенсивная, но глубокая трансформация. Вступайте в этот новый раздел с открытым сердцем.

Дева

Ваша мантра в этом месяце: "Я заслуживаю любви". Поэтому не скрывайте от своего партнера, чего вы хотите и к чему стремитесь. Все, что вы сформулируете сейчас, повлияет на предстоящие несколько лет вашей жизни. Ближе к середине месяца у одиноких Дев сильно вырастет шанс найти своего человека и покончить с одиночеством. Будьте откровенны друг с другом, устанавливайте близкую связь, но не забывайте и о границах, чтобы не запутать все еще в начале. В конце месяца вы можете почувствовать силу для поиска глубоких и значимых отношений.

Весы

В марте вы будете склонны к партнерству, а не к одиночеству. При необходимости направьте эту энергию на установку отношений с собой. В середине месяца вы будете открыты к романтике. Работайте над своими отношениями и границами, убедитесь, что ваша связь здорова. Если вы только ищете любовь, четко сформулируйте свои пожелания к партнеру в день новой Луны 21 марта. Если вы в паре, сосредоточьтесь на создании независимой, но страстной связи с любимым человеком. Ближе к концу месяца ваша любовная жизнь перейдет в фазу активной трансформации, подготовьтесь к ней, чтобы все перемены пошли вам на пользу. И отбросьте предубеждения.

Скорпион

Вспомните, что доставляет вам радость. Исследуйте свои желания с открытым сердцем. Не бойтесь добавлять в свои встречи романтики и страсти. Но потрудитесь, чтобы в своих желаниях не путать фантазию с реальностью. Вы можете почувствовать, что готовы стать более ответственными в отношениях. Середина месяца будет хорошим временем, чтобы найти своего особого человека или перевести существующий роман на новый этап с более глубокими обязательствами. В конце месяца придет удачный период для страсти и удовольствия. Сосредоточьтесь на романтических приключениях и внесите в отношения новизну.

Стрелец

Вы будете достаточно проницательны, чтобы четко представить себе романтическое будущее, к которому вы стремитесь. Подумайте о желаемой степени близости с партнером, о семье и даже об общем доме. Сейчас хороший период, чтобы заложить основы будущего. Ваши с партнером отношения начнут медленно выходить на правильный путь и вы почувствуете желание проводить больше времени вместе. Максимально используйте повседневные занятия, такие как покупка продуктов, для налаживания связи. В конце месяца вы почувствуете друг к другу большую страсть.

Козерог

Начинайте флиртовать прямо сейчас. Пусть даже со старым партнером. Проявите мягкость и сочувствие, не бойтесь собственной уязвимости – это углубит вашу связь. Но не забывайте о границах, чтобы не истощать друг друга. Вторая половина марта станет для вас удачным периодом для страсти и романтики. К концу месяца вы верно сформулируете свои желания. Но остерегайтесь проявлений агрессии – они могут оказать разрушительное влияние на ваши отношения.

Водолей

Вам хочется стабильности в личной жизни, так что поработайте над этим. Подумайте, что вы хотите получать от партнера и ваших отношений, и поговорите об этом откровенно. Звезды сейчас способствуют этому как никогда. Полагайтесь на свою интуицию и вы обретете большую уверенность. Но уже к 7 числа постарайтесь избавиться от всех нездоровых привычек и препятствий. Ваша открытость определит путь развития отношений на ближайшие 6 месяцев, так что будьте честны и ничего не скрывайте.

Рыбы

Март – ваш месяц любви. Сосредоточьтесь на романтических разговорах и проявлениях, и уже скоро получите желаемое. Вам открывается удачный период в любви на ближайшие несколько лет, поэтому постарайтесь изменить свой подход к ним на более зрелый и взвешенный. Откажитесь от вредных привычек и токсичного общения, определите приоритеты и ценности, расставьте границы. Это усилит чувство стабильности и защищенности в ваших отношениях. И не забывайте проявлять смелость – сейчас вы полны энергии для этого.

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