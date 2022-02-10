Увлекательные перспективы и новые финансовые возможности: гороскоп на 10 февраля

Раки получат хорошие новости о своем будущем, а у Близнецов возрастут финансовые возможности, и у них будет возможность перейти на более высокий уровень жизни. У Овнов появятся поклонники и поклонницы, а Рыбам будет стоит позаботиться о своей безопасности.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 10 февраля. Кто будет наводить порядок вокруг себя и к кому прислушается руководство, читайте дальше.

Овен

Окажется, что вы стали очень привлекательными, вами восхищаются и недвусмысленно намекают и прямым текстом предлагают встречаться и всякое такое. Словом, поклонники или поклонницы активизируются.

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Телец

Сегодня можете лишний раз не напрягаться, и даже позволить себе больше отдыхать, чем работать. Тем более, что ваша работа ценится не за количество и напряжение, а за разумный подход и своевременность выполнения.

Близнецы

Растут ваши финансовые возможности, так что у вас будет возможность перейти на более высокий уровень, например, позволить себе лучшие условия жизни, лучшую еду, более дорогой уход за собой, дизайнерскую одежду и т.д.

Рак

Будете иметь хорошие новости о вашем будущем и вы будете радостно примерять на себя новые условия и выбирать дальнейший путь. А поскольку перспективы открываются очень увлекательные, то можете не скромничать и мечтать, включив все свое воображение.

Лев

Вы сегодня успешно справляетесь с кучей дел - и работе уделяете время, и родных и близких поддерживаете, и коллегам помогаете, еще и умудряетесь заняться своими увлечениями.

Дева

Не стоит сегодня быть только послушным винтиком, выполняющим свои функции, потому что вы - не только часть одного большого механизма, а одна из ключевых фигур, поэтому пора заявлять о себе и управлять всеми процессами.

Весы

Этот день не будет слишком выделяться из других, но в целом вы довольны всем, что происходит в вашей жизни, поскольку сейчас вы не испытываете никаких проблем, все налаживается и вы этому очень рады.

Скорпион

Ваши сила и энергичность сегодня способны и горы переворачивать и кого-либо на свою сторону обращать, смелости хватает даже для того, чтобы руководству в глаза говорить все, что вы думаете. И к вам таки прислушаются.

Стрелец

Хоть вы сегодня и запланировали себе немало разных дел, но лучше уже с утра переполовинить их, потому что все равно не удастся со всем справиться, ведь будет немало разных пауз и длительного ожидания.

Козерог

Вы с удовольствием сегодня что-то обустраиваете – рабочее место, кухню, дом, или, по крайней мере, возникает желание что-то изменить вокруг себя, убрать излишнее, сделать ремонт или хотя бы навести порядок.

Водолей

Коллеги, родственники или друзья из-за границы могут напомнить о себе, и это будет вовсе не формальный знак внимания, а вполне конкретные вопросы – возможно, обратятся к вам с какой-нибудь просьбой или предложением.

Рыбы

На первый план выходят вопросы безопасности, причем, во всех аспектах, так что не лишним сегодня будет позаботиться и как о защищенности жилья, так и о собственной или финансовой безопасности, заключить сделки страхования недвижимости или автомобиля.

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