Украину с начала марта накроет череда солнечных бурь: опасные даты

В марте 2022 года астрономы прогнозируют несколько магнитных бурь. Первая из них будет двухдневной и ожидается уже в начале месяца – 3 и 4 марта.

Магнитосфера будет нестабильна также 11 и 12 марта. Еще один магнитный шторм накроет Землю 19 числа. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, все три бури достигнут уровня G1 (слабая буря).

Но даже такой уровень возмущения магнитосферы Земли может приводить к нарушениям работы систем навигации, влиять на пути миграции птиц и животных, а также сказываться на самочувствии людей.

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Особенно чувствительны к влиянию магнитных бурь метеозависимые люди, люди преклонного возраста и те, кто страдает от хронических заболеваний.

В периоды магнитных штормов возможны жалобы на общее ухудшение самочувствия, головные боли, скачки давления, апатию и перепады настроения.

Чтобы снизить вред для здоровья, врачи рекомендуют придерживаться основных принципов здорового образа жизни:

полноценный сон и отдых;

употребление достаточного количества воды;

отказ от сигарет, кофе и алкоголя;

отказ от жирной и вредной пищи;

сбалансированное питание;

прогулки на свежем воздухе;

контрастный душ перед сном.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Илона Маска SpaceX потеряла около 40 спутников из-за магнитной бури. Шторм над Землей увеличил плотность атмосферы, что обрекло большинство спутников Starlink.