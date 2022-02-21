Украину с начала марта накроет череда солнечных бурь: опасные даты

Анна Паскевич
Астрология
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Магнитная буря в Украине
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В марте 2022 года астрономы прогнозируют несколько магнитных бурь. Первая из них будет двухдневной и ожидается уже в начале месяца – 3 и 4 марта.

Магнитосфера будет нестабильна также 11 и 12 марта. Еще один магнитный шторм накроет Землю 19 числа. По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, все три бури достигнут уровня G1 (слабая буря).

В первой половине марта Землю накроют три магнитных шторма

Но даже такой уровень возмущения магнитосферы Земли может приводить к нарушениям работы систем навигации, влиять на пути миграции птиц и животных, а также сказываться на самочувствии людей.

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Особенно чувствительны к влиянию магнитных бурь метеозависимые люди, люди преклонного возраста и те, кто страдает от хронических заболеваний.

В периоды магнитных штормов возможны жалобы на общее ухудшение самочувствия, головные боли, скачки давления, апатию и перепады настроения.

Особенно чувствительны к влиянию магнитных бурь метеозависимые люди
Как защититься от влияния магнитной бури

Чтобы снизить вред для здоровья, врачи рекомендуют придерживаться основных принципов здорового образа жизни:

  • полноценный сон и отдых;

  • употребление достаточного количества воды;

  • отказ от сигарет, кофе и алкоголя;

  • отказ от жирной и вредной пищи;

  • сбалансированное питание;

  • прогулки на свежем воздухе;

  • контрастный душ перед сном.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Илона Маска SpaceX потеряла около 40 спутников из-за магнитной бури. Шторм над Землей увеличил плотность атмосферы, что обрекло большинство спутников Starlink.

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