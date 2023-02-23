У трех знаков есть шанс осуществить желания до конца февраля: кому повезет

Конец февраля планета устойчивости Юпитер проведет в созвездии Овна. С астрологической точки зрения это предвещает трем знакам зодиака не просто удачный период, а время исполнения мечтаний. Звезды советуют им использовать любую возможность, чтобы стать лучшей версией себя.

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Астрологи вычислили эти знаки-счастливцы. Узнайте, есть ли вы среди них.

Телец

Соскучились по ощущению бабочек в животе? Вам представится возможность встретить весну с прекрасным партнером, который принесет вам много любви, нежности и радости. Если вы одиноки, посмотрите вокруг – вы точно заметите того, кто завоюет ваше сердце. Тельцам, которые находятся в отношениях, самое время заново разжечь пламя страсти. Ходите на свидания, путешествуйте вместе, открывайте в себе скрытого ребенка – ваш партнер вас точно удивит. При этом используйте чувство влюбленности как ресурс, чтобы добиться успехов на работе. Оно повысит вашу производительность, и это точно понравится руководству.

Дева

Благоприятный период в вашей карьере в самом разгаре. Вы можете радикально изменить свою судьбу, свой уровень жизни и социальный статус. Отправьте резюме в компанию своей мечты, попросите повышения или прибавки к зарплате. Представьте себя начальству в лучшем свете, у вас есть на это все основания. Но не забывайте о вежливости и доброжелательности, чтобы завершить безупречное впечатление о себе. Предпринимателям звезды советуют быть внимательными к решениям, которые нужно будет принять в ближайшее время. Мудрый, но решительный выбор приведет вас к успеху и хорошей прибыли.

Скорпион

В последнее время вам было достаточно нелегко, но ваш сильный характер помог пройти через сложный период и оставить все трудности позади. Откройте новую страницу своей жизни, на которой будет написана история успеха. Сохраняйте хладнокровие и сосредоточьтесь на главном. Не бойтесь неизвестного – звезды сейчас защищают вас, как никогда. Вы и сами не заметите, как перейдете границу светлой полосы своей жизни. Хватайтесь за все доступные вам возможности, ищите новых шансов, рискуйте – вы выйдете из незнакомых ситуаций победителем.

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