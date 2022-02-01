У Овнов увеличится доход, а Водолеи отметят победу: гороскоп на 1 февраля

У Овнов увеличится доход, и у них будет переспектива получать еще больше, а Скорпионам поступят интересные предложения из-за границы. У Водолеев будет возможность отметить свой успех и победу, а Близнецы отпразднуют приятное событие.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 1 февраля. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Можете внезапно обнаружить, что ваш доход несколько увеличился и у вас обрисовываются перспективы получать еще больше. Есть повод порадоваться этому факту и тут же начать составлять планы того, что можете себе еще приобрести на эти дополнительные средства.

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Телец

День тянется невероятно долго, конца не видно этим всем рутинным делам, которые вы пытаетесь как-то украсить общением и разбавить перекурами. Но только время тратите, а чего-нибудь полезного все равно не делаете.

Близнецы

Будете иметь хороший повод для того, чтобы отметить какое-нибудь приятное событие, возможно как раз новый год будете праздновать или какую-нибудь крупную покупку обмывать. А возможно, это ваши родные и близкие какие-нибудь свои победы или юбилеи празднуют, а вы их поздравляете.

Рак

Пришло время помечтать и запланировать себе новые горизонты – как раз пришло время вместе с новолунием составить себе планы хотя бы на месяц, если не на год. И задуматься о том, какие нужны изменения в деятельности.

Лев

Ничто вас не отвлекает от исполнения обязанностей, и вы полностью погружаетесь в работу, даже находите кучу положительных моментов того, чтобы спокойно поработать, получаете удовольствие от того, как хорошо у вас это получается.

Дева

Вы сегодня внимательно выслушиваете людей с их проблемами, понимаете их потребности, даете немало ценных советов. Словом, общение с людьми будет милым и конструктивным, вы не просто выполняете роль жилета, но и конкретно помогаете.

Весы

Новые идеи, которые сегодня зарождаются в вашей голове, помогут вам не только лишний раз гордиться собственной креативностью, но и дадут вам неплохие финансовые результаты, которые, впрочем, сработают через некоторое время.

Скорпион

Интересные предложения приходят из-за границы, кто-то будет очень ценить ваши таланты и предлагать вам совместные проекты и выгодные условия. Поэтому подумайте о том, как бы вы могли использовать этот случай в свою пользу.

Стрелец

Все ваше внимание будет привлечено к разным организационным вопросам, когда вы организовываете какие-то события, собираете людей, создаете проекты, словом, управляете собой, людьми, системами, и достаточно успешно.

Козерог

По возможности ускоряйтесь, потому что вам сегодня нужно будет многое успеть, но это не значит, что должно пострадать качество. Просто определяйте самые главные направления и задачи и делайте то, что требует немедленного результата.

Водолей

Будет возможность отметить какой-то успех и победу – вам удается достичь достаточно высоких показателей и даже превзойти чужие или собственные рекорды, выйти совсем на другой уровень. Словом, день обещает быть радостным и приподнятым.

Рыбы

Сегодня вы целый день находитесь среди людей, в гуще событий, в центре внимания, и вам очень нравится весь этот водоворот эмоций, вы очень нуждаетесь в этом общем внимании и энергии, даже если обычно не очень хорошо чувствуете себя в толпе.

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