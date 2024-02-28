У кого появятся дополнительные деньги: финансовый гороскоп до конца недели

Правильное обращение с деньгами – главный залог успеха и стабильности. И дельный совет здесь могут дать звезды.

Астрологи составили финансовый гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. Узнайте, что они предсказывают именно вам.

Овен

Ближайшие дни будут благоприятны для профессиональных контактов. Работайте упорно и ваше положение улучшится, а авторитет вырастет. Воспользуйтесь этим и обеспечьте дальнейшее развитие. Овны, ведущие собственный бизнес благодаря идеям и возможностям своего партнера, начнут двигаться к новым целям, которые принесут им значительные прибыли. У ищущих работу появится шанс подписать достаточно выгодный контракт, обеспечивающий высокий заработок. В финансовых вопросах перестаньте поддаваться собственным слабостям, потому что деньги начинают ускользать сквозь пальцы.

Телец

Вы погружаетесь в водоворот перемен. Под влиянием своего окружения вы начнете стремиться к дополнительному развитию, которое может помочь вам в построении карьеры. Тельцы, ведущие собственный бизнес, могут рассчитывать на выгодное предложение о сотрудничестве, но они должны быть объективными при выборе подрядчика. Рассматривайте новые ситуации с практической точки зрения. Тем, кто в поисках работы, может случиться вакансия мечты, поэтому удвойте усилия. В финансовых вопросах вы сможете заработать больше денег, но их придется потратить на укрепление здоровья, которое в последнее время начало подводить.

Близнецы

Вас ждет удача. Вы добьетесь успеха в сотрудничестве с другими, но будьте осторожны, потому что кто-то пытается копать под вас яму. Владельцам бизнесов можно рассчитывать на успех. Дело, которое вы считали рискованным, окажется прибыльным. Тем, кто ищет работу, следует приготовиться к разочарованию – вы не получите вакансию мечты. Все из-за собственной самоуверенности и слишком поспешных действий. В финансовых вопросах есть шанс получить дополнительные деньги.

Рак

Настройтесь на оптимистический лад. На работе будет царить сердечность и приятная атмосфера, а товарищи по команде перестанут дразнить друг друга. В бизнесе смело противодействуйте своим оппонентам и вы добьетесь успеха в борьбе за клиентов. Ракам, желающим найти работу, удастся выбраться из затруднительного положения безработицы благодаря поддержке семьи. В финансовых вопросах ожидаются положительные события, позволяющие заработать лишнюю копейку. На выходных вы окажетесь в окружении состоятельных людей. Устанавливайте связи!

Лев

К концу недели вы можете столкнуться с обвинениями. Но упорная работа позволит вам выровнять положение, даже если оно пошатнулось некоторое время назад. Предприниматели-Львы будут пытаться развивать свой бизнес, но им следует быть осторожными, чтобы не поддаться своим губительным инстинктам и мыслям. В поиске работы представители знака могут рассчитывать на предложение от бывшего работодателя, но вы не знаете, захотите ли снова войти в эту среду, которая ослабляет ваши возможности. В финансовой сфере можно рассчитывать на рост, а если вы занимаетесь продажами, то удача будет на вашей стороне.

Дева

На этой неделе судьба будет благосклонна к вам и обеспечит хорошее развитие. Вы будете мотивированы строить планы, которые захотите реализовать как можно скорее. Владельцы бизнеса получат поддержку сотрудников в своей деятельности. Во второй половине недели есть шанс объединить приятное с полезным, а поездка принесет не только выгодный контракт, но интересные встречи. Ищущим работу будет трудно убедить потенциального работодателя в своей полезности. В финансовых вопросах поступайте разумно.

Весы

Вы полны энтузиазма к действиям. У вас будет сила влиять на других и легко изменять их мнение. Используйте это для получения желаемого. Если вы владелец бизнеса, рассчитывайте на интенсивный поток клиентов. Если ищете работу, скорее всего, у вас не будет желания рассылать резюме. В финансовых вопросах вы можете рассчитывать на дополнительную прибыль, но совершайте покупки только по списку, не покупайте лишнего.

Скорпион

Перед вами открываются лучшие перспективы. На работе, даже если вам было очень трудно достичь целей, которые вы поставили перед собой, вы будете удивлены произошедшими изменениями. В бизнесе Скорпионов могут ожидать внезапные события и трудности, которые будут нуждаться в решительных действиях. Людям этого знака, которые ищут работу, следует соблюдать осторожность с друзьями. Обещания, которые они дают, не будут исполнены. В финансовых вопросах дела обстоят неплохо, потому что вы не останетесь без денег, а если понадобится поддержка, вы ее получите.

Стрелец

Сейчас многое сложится так, как вы ожидали. Остерегайтесь нервозности и неопределенности, поскольку это может ограничить реализацию ваших планов. Для предпринимателей наступает время расширения контактов, которые помогут им развивать бизнес. Тем, кто находится в поисках работы, следует браться даже за временные предложения, чтобы улучшить свое положение. В финансовых вопросах вам может быть трудно справиться с многочисленными затратами, но вы можете рассчитывать на поддержку семьи.

Козерог

Вас ждет насыщенная неделя. Вы будете вынуждены выполнять обязанности, которые будут вам надоедать и раздражать вас, поскольку они на самом деле не являются вашей ответственностью. В бизнесе ваши действия принесут ожидаемую пользу. Ищущие работу люди этого знака окажутся в дружеском окружении, и обещания относительно потенциальной вакансии начнут выполняться. Будьте бдительны в финансовых вопросах и бережно обращайтесь с накопленными деньгами.

Водолей

Вас мучают тяжелые мысли. На работе ваша ситуация ухудшается, потому что кто-то пытается препятствовать вам и обгоняет вас в конкурентной борьбе. В собственном бизнесе Водолеи будут задумываться, не стоит ли изменять сферу деятельности, поскольку следующая за ними плохая репутация не исчезнет. А вот поиск работы может принести ожидаемый результат. В финансовых вопросах ждите больших затрат, но вы с ними прекрасно справитесь.

Рыбы

Ближайшие дни подарят вам возможность получить разнообразный опыт. На работе вас ждут временные ситуации, которые потребуют от вас конкретных действий. Вы не можете стоять в стороне и просто смотреть, потому что так вы проиграете. В бизнесе приготовьтесь к путанице, которую принесет новый клиент, но благодаря ему вы будете открыты для многих новых услуг и продуктов. Ищущим работу повезет, и получить работу мечты окажется проще, чем они ожидали. Ждите хороших новостей по финансовым делам.

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