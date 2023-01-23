У каких знаков могут сбыться мечты: гороскоп Таро на неделю

На этой неделе Уран перестает быть ретроградным, а Венера переходит в знак Рыб. Вместе два транзита создают идеальную среду для реализации ваших искренних и смелых мечтаний и целей.

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Астрологи отмечают, что пора вспомнить обо всех несбывшихся планах и действовать. Девам звезды советуют поработать над новыми проектами, а Рыбам – обратить внимание на проблемы со здоровьем.

Овен

Карта Таро для Овна на эту неделю: Смерть

Не пугайтесь и не воспринимайте карту буквально. Смерть в значении Таро – это переход на новый этап.

Вы мечтаете о личной трансформации, полной перемене в себе, которая удивила бы окружающих. Пора действовать. Начните на этой неделе дайте себе время до ноября, чтобы добиться своей конечной цели.

Телец

Карта Таро для Тельцов: Паж Мечей

Значение: Пажи часто символизируют образование и обучение, а Мечи могут символизировать интеллект и умственные способности.

Вы хотите чему-то научиться, получить важный навык, усвоить новый язык, взяться за новый проект. Звезды дают вам идеальный стимул для этого как раз в период с 24 января.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на эту неделю: Дурак

Значение: это время для переосмысления и трансформации, поскольку ваш управляющий Меркурий делает вас деятельными и адаптивными.

Карта является покровителем новых начинаний, увлекательных приключений, новых знакомств и чистых листов. Сделайте перерыв, о котором вы так долго мечтали, и отправляйтесь в будущее с большими надеждами и оптимизмом.

Не беспокойтесь, что вы еще не готовы – вам нужно сделать только первый шаг, остальное станет на свои места.

Рак

Карты Таро для Рак: Двойка чаш

Вы хотите, чтобы ваша любовная жизнь выглядела как в кино. Вы желаете быть вдохновенными и счастливыми.

Звезды советуют действовать. Визуализируйте идеального партнера, семейную жизнь, домашний уют. Мысли материальны.

Лев

Карта Таро для Льва на эту неделю: Маг

Маг – это приглашение изобретать, творить, проявлять и активировать.

Карта представляет предпринимателей, так что это может быть призывом к действию. Проявите творчество. Внедряйте инновации. У вас обязательно все получится.

Дева

Карта Таро для Девы на эту неделю: Восьмерка монет

Вы уже работаете над своей великой идеей, проектом своей мечты, личным вызовом. Но из-за трудных времен вы готовы от всего отказаться.

Вы истощились и нуждаетесь в отдыхе. Восьмерка монет велит вам двигаться дальше. Усилия того стоят. Не сдавайтесь, продолжайте. Ваша мечта может осуществиться.

Весы

Карта Таро для Весов на эту неделю: Башня

Весы настолько тактичны и дипломатичны, что им трудно покончить с чем-то, разорвать отношения или сказать "нет".

Прислушайтесь к своим желаниям и выберите себя. Негатив постепенно начнет уходить из вашей жизни.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона: Тройка чаш

Вы мечтаете больше развлекаться, уехать в отпуск, организовать социальные мероприятия и отдохнуть.

На этой неделе вы будете генерировать множество идей. В вашу жизнь придет беззаботная и веселая энергия.

Стрелец

Карта Таро для Стрельцов: Туз Жезлов

Значение: Вы находитесь в полном режиме активации.

Настало время обновления. Сходите на свидание, пустите в свою жизнь нового человека. Попробуйте интересные хобби, идеи, книги, маршруты, еду. Будьте открыты к изменениям.

Наслаждайтесь ощущением счастья и заряжайте других своей энергией.

Козерог

Карта Таро для Козерога: Тройка монет.

Благодаря "Тройке монет" вы найдете влиятельных друзей, произведете впечатление на других, расширите свои круги знакомств, сохраните приоритетные контакты, восстановите старые связи, оживите социальные сети. Это все ради достойной цели: вашего дальнейшего успеха.

В карьере дела пойдут к лучшему.

Водолей

Карта Таро для Водолея на эту неделю: Паж Кубков

Значение: это время для проявления творчества и фантазии.

Будьте креативными: запишитесь на курсы пения, напишите стих, смастерите вазу, испеките торт, нарисуйте портрет, посадите комнатное растение. Карта призывает вас влить свои творческие силы на реализацию чего-нибудь ощутимого.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на эту неделю: Королева Кубков

Значение: пора позаботиться о себе, изменить свой график и обратить внимание на здоровье.

Пусть забота о себе будет на первом месте. Отдохните и наберитесь силы перед новым важным этапом.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким трем знакам очень повезет с 24 по 30 января.

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