Тяжелое бремя или судьбоносная встреча: гороскоп Таро для всех знаков на неделю

В период с 5 по 10 марта некоторым знакам придется столкнуться с судьбоносными испытаниями. Эти изменения будут кармическими – они являются необходимым шагом для достижения важнейших целей.

Астрологи используют карты Таро, чтобы получить ценные подсказки. Картой недели является Туз кубков, символизирующий яркие эмоции, динамику, развитие ситуации. Пора открыть свое сердце, чтобы принять все изменения с пониманием и благодарностью.

Овен

Карта Таро: пятерка кубков

В последнее время вы жили в плену сожалений и разочарований. Конечно, боль, которую вы чувствуете, не следует преуменьшать или делать вид, что с вами все нормально. Однако нельзя навсегда оставаться в этом режиме. Не сосредотачивайтесь на неудачах или ошибках. На этой неделе важно понять, что надежда есть – нужно только переключить свое внимание.

Телец

Карта Таро: иерофант

Вам выпала карта перспектив, новых горизонтов и перемен. Вы можете принять участие в новом деле. Иерофан бросает вызов системе верований, традиций и убеждений. Возможно, вы ощущали бесцельность жизни в связи с серьезной утратой. Родные и друзья могут стать мощным источником поддержки.

Близнецы

Карта Таро: десятка жезлов

Вам выпала непростая карта, указывающая на чрезвычайно тяжелое бремя, которое вы взяли на свои плечи. Пытаясь достичь своих целей, вы пересекли определенный предел, и дошли до точки, когда сил почти нет. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому на этой неделе попросите о поддержке и помощи.

Рак

Карта Таро: пятерка жезлов

Пятерка жезлов указывает на то, что вы пытались достичь определенной цели, но сталкивались с препятствиями, мешавшими прогрессу. Возможно, вам трудно работать с конкретным человеком, однако на этой неделе вам придется по-настоящему прислушиваться к мыслям других. Вы можете обнаружить, что то, что изначально казалось критикой, на самом деле было конструктивным откликом, который поможет в долгосрочной перспективе.

Лев

Карта Таро: суд

Наступил судьбоносный момент – вам нужно принять решение, которое будет иметь долгосрочное влияние. Вы уже долгое время стоите на этой развилке, не зная, каким путем пойти. Карта подсказывает, что лучший выбор приходит благодаря идеальному сочетанию разума и сердца. Следует обратить внимание на свое прошлое, чтобы найти ответы на важные вопросы и вспомнить все уроки, которые вы усвоили.

Дева

Карта Таро: девятка жезлов

На этой неделе вы можете приблизиться к финишу по важному делу. Карта символизирует настойчивость и преданность. Вы близки к достижению цели. Хотя порой путь был длинным и изнурительным, сейчас не время сдаваться. Устойчивость сейчас является вашим наибольшим активом и продолжайте двигаться вперед, несмотря на препятствия.

Весы

Карта Таро: сила

Выпала необычная карта – она указывает на то, что у вас есть внутренняя сила духа, необходимая для преодоления сложной ситуации. Легко потеряться в таких эмоциях, как гнев, уныние, страх или стыд, но на этой неделе важно подняться над ситуацией и сохранять спокойствие.

Скорпион

Карта Таро: туз жезлов

Вы долго не могли решиться на какое-либо действие или решение. Если вы ожидали знака от вселенной – это он. Туз жезлов символизирует новое начало и весь потенциал, приходящий с важным решением. Используйте это время, чтобы сделать свои первые шаги к реализации цели.

Стрелец

Карта Таро: паж кубков

Сохраняйте открытое сердце и открытый ум на этой неделе. Важно не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты, которые могут иметь долгосрочные негативные последствия. Карта призывает вас вернуться к тому времени в вашей жизни, когда вы были бесстрашны и идеалистичны. Возможно, прошлые или недавние обстоятельства сделали вас более циничными и замкнутыми, но на этом этапе следует снова научиться доверять.

Козерог

Карта Таро: восемь кубков

Вероятно, вас ждет серьезный разговор или даже разрыв отношений. Карта признает, что ситуация может быть болезненной, но фактически эти отношения были одной из причин, почему вы не могли двигаться дальше. Вместо того, чтобы впадать в ностальгические настроения, примите реальность такой, какой она есть.

Водолей

Карта Таро: верховная жрица

Верховная Жрица – это карта интуиции. Следует поработать над своими навыками восприятия, чтобы вы могли лучше слышать свой внутренний голос и получать уведомления от подсознания. Вы вышли из равновесия в определенной сфере своей жизни или не уверены, что вы на правильном пути. Карта поощряет вас соединиться со своей внутренней мудростью, потому что ответ, который вы ищете, уже внутри вас.

Рыбы

Карта Таро : башня

Приготовьтесь, ведь впереди – неожиданные перемены. Башня означает внезапную и непредвиденную ситуацию. Это будет непростой период, однако он необходим для важных осознаний и личностного развития. Принимая этот переходный период и то, чему он может вас научить, вы получите большие личные вознаграждения в будущем.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп счастливых дней для всех знаков зодиака в марте.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.