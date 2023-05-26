Тяжелая работа или маленькая победа: гороскоп на 26 мая для всех знаков зодиака

Тельцам придется тяжело работать, об отдыхе они пока могут забыть. Львы получат маленькую победу.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 26 мая. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Вы празднуете сегодня завершение большого и важного этапа в жизни вашей или ваших близких. Возможно, кто-то заканчивает обучение, для кого-то раздается последний звонок, заканчивается важный проект, и все это вы должны хорошо отметить.

Телец

Приходится долго и тяжело работать, вы просто с ног падаете от усталости и этого количества работы, но цель у вас светлая и прекрасная, поэтому вы снова и снова беретесь за свои обязанности, еще и других вдохновляете так усиленно трудиться.

Близнецы

Прошлое напоминает о себе. И вы будете немного ностальгировать, вспоминать приятные моменты, просматривать фото, может, даже разговаривать с вашими старыми знакомыми. Конечно, не все было столь радужно, но вспоминаете вы исключительно что-то приятное.

Рак

Сегодня будто открывается новое дыхание, и тогда, когда некоторые с нетерпением уже ждут выходных, вы с вдохновением начинаете работать так, будто сегодня понедельник. Вот что происходит, когда работоспособность умножается на правильную мотивацию и привлекательные цели.

Лев

Маленькая победа сегодня будет просто необходима для того, чтобы поднять свой дух и как-нибудь продвинуться вперед. И не очень важно, победите ли вы в какой-то компьютерной игре, в споре или в серьезном конкурсе. Главное, что вы сейчас впереди.

Дева

Все вокруг вас вроде бы немного притормаживают, хоть вы и активно рветесь в бой, но все же обстоятельства не очень благоприятны для быстрого передвижения. Поэтому и вы постепенно начинаете сбавлять темп и, в конце концов, переходите в режим отдыха.

Весы

Тщательно распланируйте этот насыщенный день, чтобы все успеть, примените весь свой опыт и навыки для того, чтобы каждую минуту провести с пользой, учитывайте все нюансы и особенности как вашего характера, так и окружающей среды.

Скорпион

Невероятным образом в воздухе растворяются все препятствия, мешавшие вашему продвижению вперед. Даже те люди, которые вам активно вредили, занимаются чем-то другим, и не обращают на вас никакого внимания.

Стрелец

Семейные дела не дают вам шансов заниматься чем-либо другим, кроме решения домашних проблем. В конце концов, руководство понимает все эти нюансы, идет вам навстречу, и вы можете спокойно заниматься всеми необходимыми вопросами.

Козерог

Приходят деньги, и пусть даже они будут не очень значительными, но очень своевременными и уместными, ведь как раз сейчас возникла определенная острая потребность, которую вы мастерски можете удовлетворить.

Водолей

Кажется, в вашей жизни сегодня праздник, у вас в повестке дня семейные или дружеские встречи в теплом кругу, приятные воспоминания, подарки и неожиданности, теплые объятия, словом, все то, что создает приподнятое настроение и формирует хорошие воспоминания на долгие годы.

Рыбы

Впереди – новое интересное путешествие, которое начинается прямо сегодня, или к которому вы будете усиленно готовиться. Позаботьтесь и о своем комфорте, и об организации передвижения и досуга, чтобы не скучать во время дороги.

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