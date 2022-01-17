Творческие предложения, переосмысление или тяжелый труд: гороскоп на 17 января

Тельцы получат новые творческие предложения от давних приятелей, а Овны вдохновят людей на подвиги. Львы переосмыслят свое будущее, а Дев ожидают нагрузки и тяжелый труд.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 17 января. Кто будет выбирать, куда вложить деньги, а кто сосредоточится на внутреннем состоянии, читайте дальше.

Овен

Будете вдохновлять людей на подвиги, и у вас это хорошо получается - ведете народ вперед своими речами, и вас всячески поддерживают люди, потому что они сейчас будут очень нуждаться в лидере, который будет говорить такие вдохновенные слова и покажет пример.

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Телец

Приходят новые творческие предложения – давние приятели не просто напомнят о себе и о славных давних временах, а еще и предложат вам принять участие в интересном проекте, где вы можете себя проявить и даже стать частью легенды.

Близнецы

Праздники заканчиваются, вы просыпаетесь от зимней спячки, восстанавливаетесь, планируете дальнейшие шаги и уже чувствуете себя достаточно продуктивными. А сегодня можете подняться на новый уровень, что сулит вам интересные трансформации.

Рак

Именно сегодня вы выбираете то важнейшее направление, куда вам нужно вложить деньги - будь-то в собственное здоровье или в обучение, недвижимость или еще какие-то финансовые инструменты для того, чтобы в будущем лучше себя чувствовать.

Лев

Будущее требует переосмысления, потому что вы отдаете себе отчет, что идете куда-то не туда и с этим нужно что-то делать. Поэтому возникает необходимость просмотреть приоритеты и как следует спланировать дальнейшие действия.

Дева

Нагрузки будут просто безумными и несопоставимыми с теми деньгами, что вам обещают. Словом, вам светит тяжелый труд и непонятно, когда все это закончится, ухудшает дело тот факт, что вы сами на себя все это наваливаете.

Весы

Ваше сердце смягчается, вы вспоминаете приятные моменты и те ощущения, что связаны с ними. Вам хочется обнять весь мир, начиная с самых близких людей, и подарить им все, что сможете только дать.

Скорпион

Как бы вам ни хотелось спрятаться в самом дальнем углу и обезопасить себя от различных влияний и опасностей, все равно приходится выходить из дома и идти работать, к тому же сегодня вас ожидают еще и дополнительные нагрузки.

Стрелец

Придет понимание, что тех небольших денен, которые вы сейчас получаете, хватает на очень скромную жизнь, а вам бы хотелось чего-нибудь большего. Вот и появляется у вас возможность повысить финансовый уровень - поставить более высокую цену, найти подработку, найти бизнес-идею.

Козерог

Стремление навести порядок вокруг себя не оставят вас целый день. Вы начнете с уборки дома, на работе вдруг захочется выбросить все старое и прошлогоднее, очистите телефонные списки и друзей в соцсетях.

Водолей

Сейчас вы несколько затормозились, вам все еще хочется отдыхать, мало двигаться, и вообще остаться дома на теплом диване. И сосредоточиться не на внешнем бурном мире, а на внутренних процессах.

Рыбы

Вам сегодня лучше взять небольшой тайм-аут, по возможности уменьшить общение, прислушаться к внутреннему голосу и вместо того, чтобы бездумно нестись по накатанным рельсам, осознать, куда же вы дальше будете двигаться и хотите ли вы туда.

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